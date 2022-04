¿Realmente funciona el bilingüismo en Madrid?

Archivado en:

La Comunidad de Madrid es desde hace más de 18 años, exactamente el plan arrancó durante el curso el curso 2004-2005, pionera en todo el país en la implantación de un programa bilingüe que pretendía hacer del bilingüismo una seña de identidad. Después de casi dos décadas, este curso que está a punto de finalizar, cuenta con casi 400 colegios públicos y más de 150 institutos bilingües español-inglés. Hay que recordar que cuando hablamos de bilingüismo, nos referimos al inglés como la lengua más impartida. Como comentábamos, el inglés es la lengua principal, pero también hay otras idiomas presentes como el francés, en la actualidad hay 15 secciones lingüísticas de francés , en 7 de las cuales se desarrolla el Programa de doble titulación Bachiller-Baccalaureat, el alemán cuenta con 4 secciones.

La web de la Comunidad de Madrid recoge más datos, como que cuentan en la actualidad con 2.407 auxiliares de conversación que aportan una enorme variedad multicultural y lingüística en los centros educativos madrileños. Además, el 82% de los alumnos de 6º de Educación Primaria alcanzan el nivel objetivo en las pruebas de evaluación externa realizadas en colegios públicos bilingües.

También destacan, que más de 2.000 profesores de Educación Secundaria y más de 3.600 maestros de Educación Primaria poseen un nivel C1 de competencia comunicativa en lengua inglesa o que el Programa Bilingüe ya se ha implantado en el 51% de los Institutos de Educación Secundaria y en el 46,6% de los colegios públicos de la Comunidad de Madrid.

El Plan de Formación en Lenguas Extranjeras ofertó 2.340 plazas en el curso 2016-2017; casi 200 centros y más de 1.200 docentes han participado en el Programa MentorActúa; el 97,5% de los alumnos presentados supera la prueba Bachibac; cerca del 60% de los Institutos de Educación Secundaria participan este curso en el Programa Global Classrooms Model United Nations o que 35 colegios públicos de Educación Primaria extienden la implantación del Programa Bilingüe al 2º ciclo de Educación Infantil.

Estos datos son más prometedores, pero hay algo que no termina funcionar, por lo menos es lo que comentan algunas voces. Durante este curso han sido varias las informaciones que han ido regando de dudas al bilingüismo madrileño.

Hasta el momento, en los colegios de la Comunidad en los que se estaba implantando el plan dual tenían la opción de poder elegir si ampliaban a los niños de entre tres y seis años de edad. El curso venidero su aplicación al segundo ciclo infantil no será opcional, será obligatoria, o por lo menos se irá implantando de forma gradual hasta cubrir con todas las plazas en 2024-25.

Pero no son todo buenas noticias, y no solo en la Comunidad de Madrid, ya que desde que se empezó a implantar el bilingüismo en el inicio del nuevo mileno parece que son varias comunidades que no terminan de ver el funcionamiento a la perfección. Si hablamos de datos y de las comunidades de mayor implantación, Murcia es la cuenta con más estudiantes en centros bilingües, con un 45,4%, Castilla y León cuenta con un 41,4% y Madrid con la cifra de 37,4%. Todo lo contrario ocurriría en Baleares que con un 0,7% es la menor de toda España.

Bueno, pues como comentábamos anteriormente, hablando con profesores y padres de alumnos, nos cuentan que que ven como sus hijos tienen bastantes problemas este tipo de educación. Los llamaremos Raúl y María por la protección de datos, nos dicen que los profesores no tienen todos la formación necesaria, es normal, nos cuentan: “¿por qué un profesor de matemáticas o de geografía debe saber impartir las clases en inglés?, comenta María”, docente. “La opción de que mis hijos estudien fuera del centro inglés es otra de las opciones que me planteo para el siguiente curso”, nos afirma Raúl, padre de alumno.

Con la nueva ley de educación a la vuelta de la esquina este es un tema del que cada vez se empieza a comentar y preocupar más.