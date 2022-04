El PP logra aprobar la segunda reforma de Telemadrid con la abstención de Vox

Archivado en:

El PP contará con la abstención de Vox para sacar adelante la segunda reforma en nueve meses de la Ley de Telemadrid, que busca desbloquear la designación de sus máximos responsables al rebajar el quórum exigido para que pueda ser elegida, y así no necesitar el apoyo de los grupos de la izquierda.

El Pleno de la Asamblea de Madrid ha debatido este jueves la propuesta del PP para reformar nuevamente la normativa de la radiotelevisión pública madrileña, que se tramitará por el procedimiento de lectura única sin posibilidad de presentar enmiendas por parte de los grupos de la oposición.

El objetivo de este nueva reforma de normativa de la radiotelevisión pública madrileña, que se votará a última hora de este jueves, es desbloquear la elección del director general de la radiotelevisión pública madrileña y su consejo de administración, que requería de los votos a favor de dos tercios de la Cámara, lo que obligaba al PP a entenderse con los grupos de la izquierda.

En julio del año pasado ya fue aprobada una reforma legal con los votos a favor del PP y la abstención de Vox para cambiar el método de elección de los máximos responsables de Telemadrid y relevar a la antigua dirección, y ahora el PP quiere que esta nueva ley sea aprobada para poder designar al nuevo consejo de administración, cuyo mandato finaliza en agosto.

La ley recién aprobada permitió el nombramiento de José Antonio Sánchez como administrador provisional hasta la elección del director general de la cadena pública, y modificaba la composición de los miembros del consejo de administración, excluyendo a organizaciones profesionales como contemplaba la ley de 2015, y pasaba a estar ocupado únicamente por personas designadas por partidos políticos.

El problema reside en que para la elección de los máximos responsables de Telemadrid (tanto director general como consejo de administración) se requiere una mayoría de dos tercios en el pleno de la Asamblea, lo que obliga al PP a entenderse con los grupos de la izquierda.

Con la nueva reforma propuesta por los 'populares', se desbloquearía esta situación, ya que tanto el consejo de administración como el director general podrán ser elegidos en segunda ronda de votación con mayoría simple, por lo que podría salir adelante sólo con los votos del PP y la abstención del partido de Rocío Monasterio.

Lo mismo sucede con la Carta Básica que fija los objetivos generales y los límites de actuación del medio de comunicación público que podrá ser aprobado en segunda votación con mayoría simple, mientras ahora necesita de una mayoría cualificada de la Asamblea de Madrid.

También propone la reducción de los miembros del Consejo de Administración de nueve a cinco personas que deberán contar "con formación superior, experiencia en el sector y cualificación profesional".

La diputada del PP Almudena Negro ha justificado esta nueva reforma en la necesidad de "evitar bloqueos por parte de minorías en los órganos de representación en la empresa", como sucedió con el fallecimiento de uno de los miembros del consejo de administración que no ha podido ser sustituido, un órgano que, ha dicho, "no representa la voluntad de los madrileños el 4 de mayo", dado que no están representados PP, Más Madrid y Vox.

Además, busca reducir de nueve a cinco el número de miembros del consejo de administración por "austeridad" en un momento de "crisis" económica, ha indicado Negro.

El diputado de Vox José Luis Ruiz Bartolomé ha señalado que su formación quiere "el cierre" o "la privatización" de las cadenas públicas, pero la intención de esta propuesta es "evitar que la izquierda siga metiendo la mano en Telemadrid", por lo que no se opondrán.

"Pero si el PP quisiera de verdad nuestro apoyo, tendría que apostar o bien por venta o bien por el cierre ordenado de la cadena, o al menos desmontar el fondo de una ley que tal y como está diseñada sigue poniendo en bandeja a la izquierda el uso de este medio", ha expresado Ruiz Bartolomé, que ha acusado a los populares de "batallar por el control" de la radiotelevisión pública.