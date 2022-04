Lobato desmiente la vinculación de su padre con las comisiones del Ayuntamiento

Archivado en:

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha desmentido este jueves la vinculación de su padre en la adjudicación de contratos por parte de la empresa funeraria municipal, donde trabaja como asesor jurídico, y ha afeado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso haber "mentido en sede parlamentaria".

Lobato ha reiterado que su padre "no tuvo nada que ver" con la estafa al Consistorio madrileño durante la pandemia en la compra de material sanitario, por la que los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño se llevaron comisiones millonarias.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Asamblea de Madrid, después de que durante la sesión del control Díaz Ayuso haya inquirido a Lobato "¿por qué su padre dio el visto bueno?" a estos contratos y la presidenta de la Asamblea, Eugenia Carballedo (PP), no le haya permitido responder en alusiones.

Lobato ha apuntado que estos contratos se realizaron a través de un convenio entre el Ayuntamiento, gobernado por el PP y Ciudadanos, y la funeraria municipal “para garantizar el suministro de materiales sanitarios y de seguridad del personal del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos y empresas dependientes como consecuencia de la epidemia provocada por el COVID-19".

Por tanto, según el socialista, la empresa funeraria municipal "pagaba los importes de los contratos" pero era el Ayuntamiento el que los "tramitaba" y, de esta forma, "se evitaba que esos contratos pasaran por los servicios jurídicos, donde trabaja mi padre".

"Los servicios jurídicos no han tenido nada que ver porque no se les informó de ninguno de estos contratos, ni se les comunicó, ni se les pidió informes", ha aseverado, a lo que añadido que el PP fue el que "tomo la decisión" de que los contratos se tramitarán de esta forma para que "se ocultara" a los servicios jurídicos.

"No quiero pensar que se hizo así por el hecho de que trabaje allí mi padre (...) pero visto lo visto y que se están cruzando tantas líneas rojas, uno ya no sabe qué sospechar", ha dicho el también secretario general del PSOE-M y ha añadido que "no solo miente Ayuso sino que nos acaba de explicar y reconocer hoy que ocultaron la tramitación de esos contratos a los servicios jurídicos".

Así, ha apuntado que su padre "estaría encantando" de ir a comisión de investigación para "explicarlo todo", a diferencia del hermano del la presidenta regional quien "sí ha cobrado dinero de comisiones".

Lobato ha pedido a la presidenta que "rectifique y pida disculpas por mentir en sede parlamentaria", al igual que ha afeado a la presidenta de la Cámara, Eugenia Carballedo, que no le haya otorgado turno de alusiones "lo que demuestra su doble vara de medir": "Es una falta de respeto parlamentario y viene a decir que el PP tiene muy poco interés por la democracia".