Valverde: "Benzema va a hacer muchos goles en lo que resta de temporada"

Redacción Deportes, 20 abr.- Fede Valverde, centrocampista uruguayo del Real Madrid, restó importancia a los dos penaltis fallados por Karim Benzema en El Sadar, donde su equipo dio un paso más hacia el título de Liga con su triunfo (1-3), y aseguró que el delantero francés hará "muchos goles" en los partidos que restan de la temporada.

"Estamos un pasito más cerca del objetivo. Era un parido difícil, nos costó en la primera parte, marcamos pero nos metieron gol rápido. Logramos corregir el error e hicimos un buen partido", dijo en Movistar.

Fede no dio importancia a los fallos de Benzema en un día que se quedó sin marcar tras perdonar dos penaltis. "No pasa nada, son cosas que pueden pasar. Muchas veces los mete hoy, no pudo convertir pero es un jugador muy importante para nosotros que va a macar muchos goles en lo que resta de temporada".

Carlo Ancelotti apostó por las rotaciones y los jugadores menos habituales rindieron a buen nivel. "Somos parte todos del equipo, tiramos todos para el mismo lado y es importante que cuando te toca jugar hacerlo bien".

"Era el último pasito antes de unos días para descansar e ir con motivación a la Champions", sentenció.