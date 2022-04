Villacís afirma que su relación con Almeida “siempre es buena”

Archivado en:

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (Cs), ha dicho esta mañana que su relación con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, “siempre es buena”, aunque ha matizado que pese a que en el Ayuntamiento “gobernamos bien”, no significa “que no haya siempre una fiscalización” para evitar que se produzcan “irregularidades”.

Así lo ha señalado Villacís durante la inauguración de una parcela recuperada del distrito de Ciudad Lineal, donde ha reiterado que, pese a la “confianza” que tiene en su socio de gobierno, “no es ciega”.

“Siempre he dicho que la confianza no es ciega; por tanto, que gobernemos bien, que es verdad que gobernamos bien, no significa que no haya siempre una fiscalización para que no se produzcan irregularidades, y eso es una garantía cuando Ciudadanos está en el gobierno”, ha valorado la vicealcaldesa.

Esa forma de control no se produce, en opinión de Villacís, en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde “las comisiones de investigación se evitan”, mientras que en el Ayuntamiento “se abren”.

EL FIN DE LA MASCARILLA EN INTERIORES, "UNA BUENA NOTICIA"

Preguntada por el fin de las mascarillas en interiores, la vicealcaldesa ha recordado que Ciudadanos fue el primer partido que propuso su levantamiento y ha manifestado que está a favor de la nueva norma, aunque ha afeado que España haya sido “uno de los últimos países de Europa” en llevarla a cabo.

“Es verdad que los inicios de aplicación nunca son fáciles, pasa con todas las leyes, pero en este caso se hace responsable de ella a los servicios de Prevención de Riesgos Laborales (PRL), y tiene cierta lógica, porque los servicios de PRL ya adoptan esta responsabilidad en relación a otros riesgos para la salud”, ha dicho en referencia a su puesta en marcha en el ámbito laboral.

Bajo su punto de vista, las cifras de contagios son cada vez “más asumibles” y España es un país que, “quitando a una población minoritaria”, realmente “se vacuna”, por lo que ha considerado el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en interiores como “una buena noticia” que ayuda a “caminar hacia el fin de la pandemia”.

Sobre la comisión de investigación por el presunto espionaje a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cuya cuarta sesión se celebró el martes, Villacís ha reiterado que Ciudadanos no tuvo “ningún conocimiento” sobre la supuesta investigación interna en la Empresa Municipal de vivienda y Suelo (EMVS) que Almeida aseguró haber ordenado cuando se conocieron los hechos por la prensa.