H.E.R., ganadora de 4 Grammys, anuncia un concierto en Madrid el 21 de julio

Madrid, 19 abr.- La artista estadounidense H.E.R., ganadora de cuatro premios Grammy y un Óscar, ha anunciado que el próximo 21 de julio ofrecerá un concierto en La Riviera de Madrid, que será el único que ofrezca en España en formato de sala en 2022.

Las entradas se pondrán a la venta a partir de este jueves a las 10:00 horas a través de la web oficial de la promotora, Live Nation. Los registrados en la misma podrán acceder 24 horas antes a una preventa.

Gabriella Wilson (Vallejo, California, EEUU, 1997) es la persona que se oculta tras ese acrónimo artístico de Having Everything Revealed.

"Se trata de una metáfora de quién soy o de quién era yo en el momento de crear este proyecto. En ocasiones siento que no nos gusta ser abiertos en cuanto a emociones o situaciones por las que estamos pasando. Soy una voz para las mujeres que sienten que están solas en estas situaciones", ha dicho en declaraciones recogidas por su oficina.

Tras publicar 5 EPs y dos discos recopilatorios, H.E.R. sacó a la luz en junio de 2021 "Back of my mind", su primer álbum en estudio en el que han colaborado nombres como Lil Baby, Ty Dolla Sign, Yung Bleu, Cordae, DJ Khaled, Bryson Tiller y Chris Brown.

El motivo de su primera visita a este país será presentar ese disco de debut tras haber obtenido galardones tan prestigiosos como el Grammy a la mejor canción por "I can't breathe", frase que hace referencia a la que George Floyd pronunció antes de morir y que se convirtió en lema contra el racismo y la brutalidad policial.

En la gala de estos premios celebrada este año incrementó el número de gramófonos dorados a su nombre al obtener también el de mejor actuación de r&b por "Fight for you", canción que además ganó el Óscar a "mejor canción original" en 2021.