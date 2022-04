Villacís defiende la actuación del Ejecutivo de Martínez-Almeida: "Lo hicimos lo mejor que supimos"

Archivado en:

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha subrayado este lunes respecto al caso de la presunta estafa al Ayuntamiento que en un sumario en el que hay 3.000 páginas, y "no siendo la Fiscalía especialmente sensible a este Gobierno", no se han hallado razones para sospechar del Consistorio.

"Si nosotros hubiésemos tenido alguna tacha en el comportamiento o hubiésemos hecho algo mínimamente mal hubiésemos acabado siendo investigados, y no es el caso", ha apostillado Villacís en declaraciones a los medios esta mañana.

La vicealcaldesa ha insistido en defender la actuación del Ejecutivo de José Luis-Martínez-Almeida, asegurando que él "no mintió" al dar explicaciones y que los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño se aprovecharon de la "desesperación" del Ayuntamiento por conseguir material sanitario en plena primera ola de la pandemia.

"Si nosotros no hubiésemos tenido esas mascarillas (...) los trabajadores habrían salido a la calle sin proteger, y eso habría costado vidas", ha señalado Villacís antes de indicar que eso "no le da derecho a nadie" a orquestar una estafa para "sacar tajada".

"Lo hicimos todo lo bien que supimos", ha alegado la segunda edil de la capital, con base en "la celeridad con la que tratábamos de trabajar, la presión que teníamos y lo desesperados que estábamos".

La oferta trasladada por Luceño y Medina aseguraba "cierta celeridad" y fue por ello que "todos los grupos municipales dieron el visto bueno", ha añadido.

La vicealcaldesa ha apuntado además que comprende que este caso "haya sido mediático, porque es asqueroso ver cómo alguien saca tajada de la desesperación", y para ella "esto no es una cuestión de izquierdas y de derechas", sino "de jetas y no jetas".

Respecto a la denuncia que el abogado Fernando Pamos de la Hoz ha interpuesto contra Almeida acusándolo de un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos, Villacís, que dice de ella misma que no es "nada conspiranoica", ha evitado atribuirlo a una acción dirigida por el PSOE, como ha hecho el alcalde.

"No tengo ni idea de dónde viene, forma parte de nuestro trabajo estar expuestos a este tipo de situaciones", ha declarado la vicealcaldesa, que aboga por dejar "que la Justicia siga su curso".

El Juzgado de Instrucción número 47 de la capital admitió a trámite dos semanas atrás la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra los dos empresarios, a los que imputa delitos de estafa agravada, falsedad de documento mercantil y blanqueo de capitales en relación a un contrato de compraventa de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid.

Según el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, Luceño y Medina se embolsaron comisiones por importe de más de 6 millones de dólares por contratos de mascarillas, test y guantes por los que el Ayuntamiento pagó 11,9 millones de euros. Con ese dinero adquirieron varios coches de alta gama, una vivienda en Pozuelo de Alarcón o un yate.