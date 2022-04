Maestre pide a Almeida que convoque de forma inmediata un pleno extraordinario

Archivado en:

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha pedido este lunes al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que convoque de manera “inmediata” el pleno extraordinario que pidió su grupo para abordar los contratos de emergencia con los que dos empresarios se embolsaron comisiones millonarias, y ha reiterado que sin explicaciones “claras” y si no terminan “las contracciones” el alcalde tiene que dimitir.

Lo ha dicho Maestre a su llegada a un acto municipal, después de unos días de Semana Santa en los que “no hemos hecho nada más que escuchar el mismo sainete por parte del alcalde de Madrid, una repetición victimista en la que él no tiene ninguna responsabilidad de que su Gobierno le adjudicara a unos empresarios amigos suyos, a través de su primo, seis millones de euros que, eso sí, no eran suyos, eran de la ciudad de Madrid”.

Han sido “muchos días sin explicaciones”, ha censurado Maestre, “muchos días disparando a todo y contra todos, muchos días con esa actitud nerviosa, iracunda, lo contrario de lo que tendría que hacer un alcalde en estas circunstancias, que es ofrecer tranquilidad, dar explicaciones con calma, y no comportarse como una persona con un enorme halo de culpabilidad sobre él”.

“Necesitamos explicaciones urgentes, exigimos, también, que Almeida convoque de una vez por todas el pleno extraordinario que le pedimos hace más de quince días, y del que por ahora no ha dado ningún paso en esa dirección”, ha dicho la portavoz de Más Madrid, grupo que pidió a principios de abril, cuando se conoció el caso del contrato de mascarillas, un pleno extraordinario que tendría que realizarse antes del próximo día 26.

Maestre ha reclamado al alcalde que tiene que convocar este pleno “de forma inmediata, es una obligación por su parte dejar de mentir y ponerse delante de la ciudadanía, del pleno de Madrid, para responder a las preguntas de la oposición, de los medios de comunicación, y de los muchos madrileños que aún no entienden qué ha pasado con su dinero y qué responsabilidad ha tenido el alcalde en ello”.

Asimismo, ha reiterado que “sin explicaciones claras” y sin “un acceso a la información mucho más contundente” del que ha habido hasta ahora, y si “no terminan las contradicciones en las que Almeida ha incurrido desde el primer momento”, Almeida “tiene que dimitir”.

“Lleva días, y creo que todos los medios de comunicación habéis sido plenamente conscientes de ello, también la ciudadanía, cuando le preguntan por un contrato que sucedió bajo su Gobierno, Almeida responde criticando a otros, como si él no fuera el alcalde de Madrid, como si no fuera su Gobierno el que hubiera aprobado ese contrato”, ha censurado.

Por ello, si las explicaciones “no son mucho más claras y mucho más contundentes, si no terminan las contradicciones en las que Almeida ha incurrido desde el primer momento, si no se da respuesta a la pregunta más clara de todas, que es cómo llegaron estos dos empresarios a la contratación del Ayuntamiento de Madrid, por qué tuvieron una vía preferente para contratar con el Ayuntamiento”, desde luego “Almeida tiene que dimitir”, ha insistido.

Ve también Maestre una “excusa ridícula” que el alcalde haga hincapié en que el contrato fue aprobado con el respaldo de todos los grupos municipales, porque “solo el Gobierno tenía acceso a las más de, supuestamente, mil ofertas de empresarios y de proveedores”.

“El Gobierno recibe esas más de mil ofertas, según el propio Almeida, elige una entre mil, una que resulta ser además la peor, la más cara y de peor calidad. Le propone esa oferta al consejo de administración de la funeraria, que se realiza, hay que recordarlo, por la noche y en un chat, ese era el estado en que ese momento podíamos acceder a la información, así que desde luego es una excusa de alguien que no quiere asumir su responsabilidad. Fue su Gobierno el que eligió esa oferta, y por lo tanto tiene que ser su Gobierno el que dé explicaciones”, ha abundado Maestre.

Ha alegado también que su grupo votó a favor como con "todos los demás contratos de emergencia”, pero “careciendo, como no carecía el Gobierno, de toda la información que había detrás de ese contrato”.

“Yo no sabía -ha expuesto- que tras ese contrato estaba un primo del alcalde, el Gobierno que lo propuso sí lo sabía. Yo no sabía que detrás de ese contrato había comisiones, no se sabe si el Gobierno lo sabía, parece cada vez más claro que sí. Ellos eligieron una oferta de entre mil y la propusieron al consejo de administración, así que son ellos los que tienen que explicar por qué esa y no otra”.