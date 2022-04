Carrasco: "Hemos seguido empujando y hemos conseguido ganar"

Madrid, 17 abr.- Yannick Carrasco, extremo del Atlético de Madrid, destacó este domingo que su equipo siguió "empujando" a pesar de quedarse en inferioridad numérica instantes antes del 1-1 del Espanyol y finalmente consiguió ganar un partido "muy importante" para lograr el objetivo de clasificarse para la próxima Liga de Campeones.

"Muy contento por la victoria. Ha sido un partido difícil, estábamos ganando, luego diez contra once, hemos seguido empujando y hemos conseguido ganar. Era un partido importante para todos, estábamos empatando y marcar en el último segundo es algo importante para conseguir los objetivos que queremos al final de la temporada", dijo en declaraciones a 'Movistar' al término del encuentro en el Wanda Metropolitano.

También habló de la segunda amarilla de Geoffrey Kondogbia. "No vi la jugada, pero me dijeron que no fue amarilla. Pero no pasa nada. Hemos conseguido ganar el partido y eso es lo más importante", dijo.

Y se refirió a la lesión de Thomas Lemar, que fue consolado por todos sus compañeros en el camino hacia el vestuario: "Es un jugador muy importante para nosotros, buen chico, en momentos así siempre es difícil, somos un grupo fuerte y esa es la fuerza de nuestro equipo".