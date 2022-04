Villacís pide respetar la labor del juez para que trabaje "con tranquilidad"

Archivado en:

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (Cs), ha abogado por respetar el trabajo del juez que lleva el caso de las presuntas comisiones que se embolsaron Luis Medina y Alberto Luceño para que pueda trabajar con “tranquilidad”, ya que casos "tan mediáticos" acaban suponiendo "un elemento de presión añadida" para el magistrado.

Villacís lo ha dicho tras una visita este miércoles al colegio Nuestra Señora de la Almudena, un día después de que el juez haya admitido las personaciones en el proceso del Ayuntamiento de Madrid de PSOE y Unidas Podemos, y en la misma jornada en la que se ha conocido que el magistrado sopesa adoptar nuevas medidas cautelares contra Medina al constatar que únicamente dispone de 247 euros en su cuenta.

El titular del juzgado de instrucción 47 de Madrid acordó la semana pasada el embargo de los bienes de ambos empresarios. En el caso de Medina, la medida afectaba a un yate por el que pagó 325.515 euros y a dos bonos bancarios por un valor de 400.000 euros.

Sin embargo, en una providencia el juez informa de que la cuenta bancaria de Medina únicamente dispone de 247,26 euros y que "ya no dispone de los bonos aludidos por el Ministerio Fiscal".

Al ser preguntada sobre estas novedades, Villacís ha dicho que no cree que los políticos “tengamos que comentar autos”.

La segunda edil de la capital ha agregado que le gustaría que fuese una instrucción “que se desarrollase en un ámbito de la máxima libertad y el respeto que necesitan los jueces para poder hacer su trabajo”, mientras que ha calificado de "buena noticia" que se haya admitido la personación del Ayuntamiento.

“El Ayuntamiento se ha personado como parte perjudicada y además también la Funeraria. Y nuestro objetivo es que los yates, los relojes y los coches se vuelvan a transformar en dinero para los madrileños. O sea, nuestro objetivo es que se devuelva el dinero si es que el juez lo estima oportuno”, ha dicho Villacís.

Respecto al dinero del que dispone Luis Medina, Villacís entiende que el juez “llevará más lejos la indagación”.

Sobre si administrativamente se puede tomar algún tipo de iniciativa por parte del Ayuntamiento, ha contestado Villacís: “En este caso, nosotros, aunque seamos parte, no somos los que dictamos, es el juez”.

“No sería responsabilidad del Ayuntamiento”, ha añadido, al tiempo que ha señalado que “hay una causa de no contratación” por “mantener deudas abiertas con las administraciones públicas” como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social.

Pero “para eso tiene que haber reconocida una deuda, y para eso tiene que terminar el proceso, tiene que haber una sentencia en el proceso”.

“Y, además, en la sentencia del proceso tiene que reconocerse como acreedora a la administración. Eso, por ahora, no ha ocurrido. O sea, que nosotros como Ayuntamiento todavía no podríamos hacer (nada), tendría que ser el juez el que prosiga o indague más allá en su investigación, oficie para saber de qué sociedades forma parte esa persona, si es que puede localizar más bienes… Pero digamos que eso no es acción del Ayuntamiento de forma directa, sería del juez”, ha expuesto.

Otra cosa sería, ha continuado la vicealcaldesa para concluir, que Luis Medina “mantuviera una deuda directa con el Ayuntamiento de Madrid”, en cuyo caso “nosotros sí podríamos hacer esas indagaciones, pero no es el caso”.