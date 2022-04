Vox recurre la decisión de la UCM de cancelar un acto de Javier Ortega-Smith

Archivado en:

Vox ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del 31 de marzo de 2022 dictada por el Decanato de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense (UCM) por el que se desautorizó un acto del secretario general de Vox, Javier Ortega-Smith, por "promover la incitación al odio" y por "hacer un llamado a la acción y a la toma de la Facultad".

Vox argumenta en un comunicado que el acto, 'Plataforma 711 Por la Reconquista Cultural', había sido previamente autorizado y contaba con la reserva de una sala por parte de la Gerencia, pero el día previo a la celebración el Decanato procedió a desautorizarlo a través de un comunicado en redes sociales.

En dicho comunicado, la UCM explicaba que la reserva fue realizada por un profesor que no informó de la naturaleza del mismo a las autoridades académicas, y añadía que la asociación promotora no pertenecía a la Facultad, lo que aunque no impida la organización de eventos "sí lo hace el hecho de que los fines del acto no sean la discusión académica o científica, propias de una universidad pública".

Además de estas cuestiones formales, la UCM rechazaba los principios que promueve la plataforma que, a su juicio y según sus eslóganes, ilustran "su desprecio hacia los valores democráticos, científicos y académicos, en los que se asienta la comunidad universitaria".

Con ello, Vox ha interpuesto un recurso a esta decisión al considerar que se trata de una vulneración de los derechos fundamentales recogidos en los artículos 14, 16, 20, 22 y 27 de la Constitución Española (CE).

"Si bien la Decana ha dejado patente su posición ideológica con la izquierda radical, una libertad, que si bien Vox reconoce en su escrito al juzgado, la propia Decana impidió al secretario General de la formación al impedir el acto", indica la formación.

Recuerda que, llegado el día del acto, la asociación y Ortega-Smith se encontraron "con las puertas cerradas de la Facultad, imposibilitando así el acceso al salón de actos donde se había confirmado la celebración del mismo" y, sin embargo, "las contramanifestaciones, sí se llevaron a cabo".