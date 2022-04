Optimismo, esperanza y fe

Madrid, 10 abr.- El optimismo del Real Madrid, la esperanza del Villarreal y la fe del Atlético Madrid marcan el futuro de la Liga de Campeones que esta próxima semana completa los cuartos de final que pretenden superar de la misma forma el Liverpool, el Manchester City, el Bayern Múnich, el Chelsea y el Benfica.

El cuarteto de aspirantes definitivos al máximo torneo continental quedará definido el próximo miércoles cuando concluyan los choques de vuelta de cuartos. El Real Madrid, que venció en Londres y el Liverpool, que ganó en Lisboa tienen allanado el camino. El Manchester City y el Villarreal han tomado ventaja en sus respectivas eliminatorias. Pero con un solo gol de diferencia que mantiene en el aire la situación y vivos tanto al Atlético Madrid como al Bayern.

La supresión del valor doble de los goles en campo contrario ha cambiado el panorama de las series. Por eso ninguna está definida, nada está cerrado aún y todo puede ocurrir. Dos 1-0 y dos 1-3 marcaron los enfrentamientos de ida.

El martes, el Real Madrid recibe al Chelsea y el Villarreal visita el Allianz Arena para jugar contra el Bayern. El conjunto de Carlo Ancelotti, con la incorporación del uruguayo Fede Valverde en su once inicial, ofreció una de sus mejores versiones de la temporada y minimizó los recursos del vigente campeón.

El Chelsea parecía no estar en su mejor momento pero advirtió el sábado de lo que es capaz con una goleada rotunda en el campo del Southampton (0-6). Hasta el parón de selecciones sera un equipo fiable. Solo había perdido un encuentro el cuadro londinense en lo que va de año. Pero fue goleado en Stamford Bridge por el Brentford y después superado claramente por el Real Madrid. Los seis tantos logrados en la Premier reaniman al conjunto de Thomas Tuchel que aún no ha dicho la última palabra en Europa.

Por eso el duelo no está sentenciado. En los últimos años el Real Madrid ha padecido derrotas inesperadas en su campo en Europa que deben servirle de alerta. El Ajax, el Bayern, el Juventus, entre otros, dejaron entrever que no es inaccesible el Santiago Bernabéu donde este año ganó, incluso, el Sheriff. A pesar del pesimismo de Thomas Tuchel al término de la ida el Chelsea apurará sus opciones ante un rival que no contará con el central Eder Militao, suspendido por acumulación de tarjetas.

Hace bien Ancelotti en ser cauto. Un gol pronto de los blues puede dejar en el aire una eliminatoria ahora desnivelada.

El Villarreal acude a Múnich para intentar completar la sorpresa que avanzó el pasado miércoles en La Cerámica. Asume el conjunto de Unai Emery, vencedor ante Julian Nagelsmann en el apartado táctico, que el representante español va a sufrir ante un adversario que exige los noventa minutos y que salió vivo en el primer encuentro.

El Bayern es uno de los favoritos. Sufrió su primera derrota europea precisamente contra el Villarreal, erigido en el tapado del torneo que aspira a sus segundas semifinales en la Liga de Campeones, su tope hasta ahora. Fue hace dieciséis años cuando el Arsenal le apartó de una final que tenía en la mano. Ahora pretende igualar aquella situación. La mejor hasta ahora en el principal torneo continental.

Necesita sobrevivir en el Allianz ante un adversario que es un rodillo y al que le sobra experiencia en la Liga de Campeones. Un adiós en cuartos puede ser una gran decepción para el Bayern, eterno aspirante al éxito.

Para el miércoles los otros dos duelos. Un nuevo pulso entre Diego Pablo Simeone y Pep Guardiola está fijado para el Wanda Metropolitano. El conjunto rojiblanco estuvo cerca de salir airoso del Etihad. Pero el enfrentamiento se resolverá en Madrid.

Solo un gol separa al representante español de unas nuevas semifinales de la Liga de Campeones donde ya le esperará el ganador del Real Madrid y el Chelsea. Se maneja bien en estas situaciones el conjunto rojiblanco, especialista en elevar su nivel competitivo cuando más complicada parece la empresa.

Simeone, que maniató al Manchester City durante la mayoría de los minutos de la ida, ya podrá contar con el belga Yannick Ferreira Carrasco, que ha cumplido sus tres encuentros de sanción.

El Atlético Madrid, que perdió el sábado en Mallorca después de seis triunfos seguidos en LaLiga, minimizó las virtudes del equipo inglés que disparó a puerta menos de lo habitual y que solo encontró el gol gracias al talento de Phil Foden y Kevin De Bruyne. La eliminatoria está abierta.

En Anfield se completará la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones con el choque más desequilibrado, presumiblemente. El Liverpool, al alza, recibe al Benfica al que ya ganó en Lisboa por 1-3.

El conjunto de Jurgen Klopp está a un paso de otras semifinales. Debe rubricar en su campo la superioridad que mostró en el estadio Da Luz ante un rival que nunca se dio por vencido pero que fue inferior. Es más que un trámite para el representante inglés, uno de los que en mejor forma llega al tramo definitivo del curso.

El ganador de este enfrentamiento jugará en la semifinal frente al que se imponga en el choque entre el Villarreal y el Bayern Múnich.