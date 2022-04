Aleña, sobre el partido ante Real Madrid: "Intentaremos que no tengan el día"

Madrid, 8 abr.- Carlos Aleñá, jugador del Getafe, aseguró en la víspera del partido ante el Real Madrid que están preparados, demostraron que pueden ganarles (1-0 en la 19ª jornada) e intentarán "que no tengan el día".

El jugador azulón analizó el partido contra el conjunto madrileño y confesó que las ganas de jugar son "inmensas" en un escenario como el Bernabéu. "Trataremos que no estén cómodos en el campo. Benzema y Modric, todos son buenos a nivel mundial", dijo Aleñá en la entrevista ofrecida a La Pregunta de Mahou.

El centrocampista también habló de la llegada de Quique Sánchez Flores al banquillo del Getafe. "Fue un cambio sobre todo a nivel psicológico, porque cuando llevas diez jornadas y solo un punto dudas de todo", explicó. Especificó que tácticamente cambiaron el sistema "con la defensa de cinco", al mismo tiempo se produjo el cambio de mentalidad y el equipo "fue hacia arriba".

El catalán relató su adaptación al conjunto azulón: “Desde el primer día me sentí como en casa, gracias en parte a Cucurella, quien me animó a entrar en el club y me apoyó desde el principio. Dentro del vestuario somos como una familia”. Además, en cuanto al nivel individual del ex futbolista del Barcelona, confesó que se encuentra "mejor defensivamente" y necesitaba volver a sentirse "importante".