Ayuso rechaza acuerdos con el PSOE: "No pienso pactar con quienes arruinan España"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este jueves cualquier tipo de cuerdo con el PSOE porque no piensa pactar "con el desastre" ni "con los que están arruinando España", el mismo día en el que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa.

En un pleno en el que la presidenta ha evitado defender explícitamente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, frente a las constantes menciones de la oposición en la sesión de control, Ayuso ha comparecido por primera vez esta legislatura en la Cámara de Vallecas, a petición del PSOE, para informar sobre la Conferencia de Presidentes de la isla de La Palma.

Ante el ofrecimiento del portavoz del PSOE, Juan Lobato, que le ha tendido la mano para adoptar medidas ante la subida del coste de la vida, Ayuso ha advertido que no pactará "con quienes pretenden subirles los impuestos a los madrileños" y no se acerca "ni de lejos a aquellos que pactan con los que cada mañana me tienen que decir cómo moverme por mi país como española, como representante de los madrileños, en cualquier parte del territorio".

"No pienso pactar con el desastre, con los que están arruinando España, con aquellos que están sometiendo a las instituciones españolas al mayor deterioro de la historia, de la educación, a la imagen del poder judicial, al legado de nuestro gran país", ha dicho Ayuso, una postura en contra de la posible intención de Feijóo de llegar a acuerdos con el PSOE en asuntos como la renovación del Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional.

"No dejaré ni un solo día de trabajar para denunciar sus atropellos, de hablar libremente en los medios y de representar a los madrileños donde toque", ha subrayado Ayuso, quien ha rechazado muchas de las propuestas lanzadas por la izquierda como intervenir la vivienda.

Ante las críticas del portavoz socialista que le ha reprochado que no le mirara cuando le estaba interpelando, ha dicho que "antes de darme lecciones de educación y de respeto parlamentario, miro a quien quiero, hablo como considero y yo lo hago donde decido".

"No tengo que necesitar el burka que usted le puede proponer a sus compañeras socialistas", ha manifestado.

Ayuso ha censurado el "estilo totalitario" del Gobierno para hacer frente a las consecuencias de la crisis energética, ya que ha sido "incapaz" de tomar decisiones que sean realmente efectivas, como suspender los impuestos que gravan a la energía, un tipo súper reducido en la factura de luz para aliviar el sobrecoste que están sufriendo las familias o redirigir los fondos europeos a iniciativas que amortigüen los efectos de la inflación, cerca del 10 %.

"Entre Sánchez y Putin nos han hecho un 10 % más pobres a los españoles", ha expresado Ayuso.

LA OPOSICIÓN TIENDE LA MANO A AYUSO PARA ADOPTAR MEDIDAS

Además del PSOE, el resto de grupos de la oposición Más Madrid, Vox y Unidas Podemos han propuesto a la presidenta madrileña diferentes pactos y medidas para paliar la subida de los precios y de las facturas energéticas.

Lobato ha destacado la reunión entre Sánchez y Feijóo durante "tres horas" analizando, discutiendo y proponiendo, y ha mandado a ambos dirigentes su "reconocimiento" por tratar de superar la situación y que "el país avance", mientras Ayuso "no ha estado a la altura de las proposiciones" para que Madrid supere esta etapa.

Y le ha vuelto a plantear cuatro pactos: uno económico, otro para la generación de los 20 a los 40 años que sufren el precio de la vivienda, otro en materia energética y de mejora del transporte público, y otro por la salud, y tras estas "medidas concretas" le ha exigido "su compromiso" y su "gestión".

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha pedido a Ayuso que utilice las competencias que tiene como jefa del Ejecutivo madrileño para bajar facturas, bajar el precio de la vivienda, del transporte público o que contribuya a disminuir la desigualdad, y la ha animado a que utilice su Gobierno "sin miedo" porque "nadie la va a acusar de utilizar el Gobierno para gobernar".

La portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, también ha calificado la reunión entre Sánchez y Feijóo, como una "buena noticia", y ha pedido que Ayuso siga la "estela" para alcanzar un "pacto madrileño" articulado en cuatro ejes: un pacto por la vivienda, un pacto verde por la transición energética, un pacto contra la desigualdad y por los servicios públicos madrileños que reforme el Estatuto de Autonomía para blindar la sanidad, la educación y la dependencia.

Desde Vox, su portavoz Rocío Monasterio ha dicho que "no vale solo criticar a Pedro Sánchez" sino que hay que actuar, por lo que ha pedido a Ayuso que baje los impuestos, en concreto, que apoye su propuesta de bajar medio punto adicional el IRPF, y que se comprometa a mejorar la educación y el transporte público, entre otras cuestiones.