La Aemet confirma que marzo de 2022 fue uno de los meses más húmedos desde 1961

Madrid, 07 abr.- El pasado mes de marzo fue poco soleado, frío y, además, el cuarto más húmedo del siglo XXI y el sexto desde el comienzo de la serie en 1961 en toda España, de acuerdo con los datos facilitados hoy por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El balance climático mensual facilitado por esta agencia dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico señala que la precipitación media sobre la España peninsular fue de 104 milímetros -un 223 % del valor normal durante el período de referencia-, mientras que en Baleares fue de 66 -un 174 % más- y en Canarias, de 40 -un 120 %-.

La precipitación acumulada ha sido superior al considerado valor normal en prácticamente todo el territorio nacional a excepción de algunas zonas del norte peninsular, Tenerife y sur de Gran Canaria.

Por ello, el mes de marzo de este año ha sido calificado "entre húmedo y muy húmedo", aunque hay varias puntos descritos como "extremadamente húmedos": la Comunidad Valenciana, Murcia, Almería, Granada, Cádiz, sur de Huelva, gran parte de Madrid, Segovia, Ávila, Ibiza y puntos de Aragón.

La mayor precipitación diaria fue registrada el día 3 en el observatorio principal del aeropuerto de Elche (Alicante), con 132,4 milímetros, el valor más alto desde 1967 y uno de los más altos acumulados durante todo el mes de marzo en España, mientras que el observatorio de la propia ciudad certificó la acumulación de 255 milímetros, también al valor más elevado desde el mismo año.

Otros nueve observatorios batieron este récord, aunque con acumulados inferiores.

Además de muy húmedo, el mes de marzo fue poco soleado: el menos soleado en España de los últimos 39 años, con apenas 127,5 horas de sol de media -un 44 % inferior a lo normal-.

Por comparación, países como Croacia, Dinamarca, Austria, Alemania o Polonia entre otros, disfrutaron de entre 220 y 250 horas de sol de media, mientras que Irlanda del Norte y Escocia también superaron los datos españoles al registrar 182,9 y 155 horas respectivamente y firmar así el mes de marzo más soleado en estas regiones desde que hay registros contemporáneos.

Para completar el cuadro, marzo tuvo en conjunto un carácter frío, en especial en el centro y sur de la península, con una temperatura media de 9,2º C -0,6º C por debajo de la media del mes en el período de referencia-, lo que lo encuadra como octavo marzo más frío del siglo XXI y vigésimo noveno desde el comienzo de la serie en 1961.

En Baleares, las temperaturas fueron más habituales, con una media de 12,4º C -0,2º C más-, mientras en Canarias también fueron bajas con 14,7º C -1,3ºC menos-.

El balance de Aemet señala la existencia de anomalías térmicas de entre uno y dos grados bajo cero en Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Madrid, sur de Castilla y León, Canarias, centro y sur de Aragón y puntos de Cataluña.

Las anomalías tomaron valores positivos cercanos a un grado por encima de lo habitual en el norte de Cantabria, País Vasco y Navarra, mientras que en Baleares se situaron en general en torno a 0º C.

La estación principal de Murcia y la del aeropuerto de Almería registraron además las temperaturas mínimas más altas de un mes de marzo, con 17,8º C y 17,6º C respectivamente.