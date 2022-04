Maksimovic, ante una debilidad y un placer: Modric y el Barcelona

Madrid, 7 abr.- Nemanja Maksimovic (Banja Koviljaca, Serbia, 26/01/1995, 27 años) es un referente del centro del campo del Getafe desde hace cuatro temporadas. Junto al uruguayo Mauro Arambarri, ha formado uno de los bloques más graníticos de LaLiga en los últimos tiempos. Este sábado, con su compañero de fatigas fuera por sanción, se enfrentará al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

En una entrevista concedida a la Agencia EFE, Maksimovic habló sobre su próximo rival y de la situación actual de su equipo, en plena pelea por no perder a la categoría y resucitado tras la llegada de Quique Sánchez Flores en la novena jornada. Para el centrocampista balcánico, en estos momentos es más placentero ver por televisión al Barcelona que al Real Madrid y reconoció su admiración por un futbolista blanco: Luka Modric.

Pregunta: ¿Cuánta parte de culpa tiene Quique de que el Getafe haya resucitado?

Respuesta: Cuando llegó Quique cambiamos la mentalidad. Era muy difícil salir de la situación en la que estábamos después de ocho jornadas en las que teníamos un punto. Llegó con otra energía. Desde el minuto uno del primer entrenamiento, insistió en que podíamos salir de esa zona y sabía que era un proceso complicado. Tenemos los pies en el suelo porque todavía no estamos matemáticamente salvados, pero estamos mucho mejor y queremos seguir con esta dinámica para salvarnos lo antes posible.

P: ¿Qué tiene de especial Quique que no haya visto en los entrenadores que ha tenido en el pasado?

R: Tiene claro qué quiere hacer. No quiere improvisar mucho. Sabemos qué tenemos que hacer. Quiere estar fuerte defensivamente y, para un equipo como el nuestro, es importante no encajar muchos goles. Cuando empezamos había que mantener la portería a cero. Empezamos a ganar y a sacar los puntos importantes. Es un entrenador que sabe lo que quiere.

P: Contra el Real Madrid no estará Arambarri, a quién conoce muy bien. A Quique le gusta un equipo fuerte atrás. En un escenario como el Bernabéu, ¿cree que puede ser la hora de un jugador como Gonzalo Villar, más técnico y de otro perfil?

R: La baja de Arambarri es una baja importantísima para nosotros. Es un jugador increíble. Personalmente me gusta mucho jugar con él, llevamos cuatro años juntos. Pero también tenemos a Gonzalo, a Óscar, a Okay... son jugadores que tienen mucho nivel y pueden ayudar. Son diferentes tipos de futbolistas y confío en ellos y en que podamos sacar algo positivo del Bernabéu.

P: ¿Cree que se puede entender bien con un futbolista como Gonzalo Villar después de tanto tiempo acostumbrado a jugar con hombres de perfiles opuestos como Arambarri, Florentino o Timor? Además, ha coincidido poco con Gonzalo sobre el césped...

R: Jugué un poco con él contra el Espanyol cuando entró en el campo y no sé si algo más. Estuve poco tiempo en el Valencia y él venía desde el filial y se entrenó con nosotros, en el primer equipo. De aquel tiempo sabía que es muy buen jugador, mucha calidad. Él, Borja Mayoral y Óscar (refuerzos de invierno) están ayudando mucho al equipo. Dan ese plus que necesitamos para salir de la situación en la que estamos.

P: ¿Cree que el Real Madrid está un poco agotado física y mentalmente?

R: Sí, porque es normal. Los jugadores del Real Madrid juegan con su selección, tienen Liga, Champions y queda poco de temporada. Todo el mundo está cansado y nosotros tenemos que aprovechar que el Real Madrid juega antes y después de nosotros contra el Chelsea un partido importante de 'Champions'. Esperemos que eso les va a pesar y lo queremos aprovechar.

P: Si Xavi y los refuerzos de invierno del Barcelona hubiesen llegado en verano... ¿El futuro campeón a lo mejor sería otro y no el Real Madrid?

R: No sé, es complicado decirlo. El Real Madrid lleva dos meses que es casi seguro campeón de Liga y están un poco relajados. El Barcelona llegaba de una situación que no tenían nada que perder y vienen jugando muy bien. No sé cómo iba a salir desde el inicio de temporada con la misma presión. Pero el Barcelona en este momento está jugando muy bien. Tiene buen equipo, ha hecho buenos fichajes y no puede esperar al año que viene para ver cómo están los otros equipos. Seguro que pelearán hasta la última jornada por el título.

P: Como aficionado al fútbol, cuando pone la televisión... qué le da más placer... ¿Ver al Barcelona o al Real Madrid?

R: En este momento, al Barcelona. De verdad que están jugando muy bien. Juegan para marcar más goles. Pero es un poco diferente, porque el Real Madrid ahora no quiere perder mucha energía en Liga y se concentra en 'Champions'. No se puede comparar mucho, son dos equipos grandísimos con dos estilos diferentes de juego.

P: ¿Cómo ve al trío Casemiro-Kroos-Modric? ¿Cree que se abusa de ellos y deberían tener más presencia Valverde y Camavinga?

R: El Real Madrid tiene seis o siete mediocentros con un nivel espectacular, de los mejores del mundo. Qué decir de Modric, que con sus años juega espectacular. Casemiro también, como Kroos. Es muy difícil entrar para esos chicos jóvenes como Valverde o Camavinga. Casemiro, Kroos y Modric tienen todo: experiencia y nivel. Y están espectaculares todo el año. Entiendo que Ancelotti no quiere cambiar mucho y rotar. Un entrenador cuando confía en el equipo cuesta mucho cambiar. Espero que alguno de ellos descanse contra nosotros, pero eso es peligroso, porque si entran Camavinga o Valverde, dos jugadores buenos jóvenes con ganas de demostrar que merecen un puesto, es también un problema.

P: De los jugadores del Real Madrid que ocupan la misma posición que usted... ¿Quién es su debilidad?

R: Modric. Cada día me sorprende el nivel que tiene con sus años. Está jugando muy bien en los últimos años. Es un jugador que cuando lo ves no parece fuerte físicamente, pero está espectacular. Me gusta mucho su fútbol y es fuerte.

P: Tiene 27 años... ¿Se ve llegando tan lejos como Modric?

R: Es complicado. Estoy contento en el nivel en el que estoy. Siempre se quiere mejorar y estar en los mejores equipos, pero si me quedo toda la vida en este nivel, contento porque jugar en el Getafe y en LaLiga, es también muy bueno.

P: ¿Está en el mejor momento de su carrera? Tiene buena edad, experiencia...

R: Sí, es un gran momento. Y el fútbol ahora es bueno para los jugadores. Cada año juegan hasta edades más superiores. Hay jugadores con 34, 35 o 36 años que juegan su mejor fútbol. Por eso creo que me queda mucho por delante y tengo que trabajar mucho para quedarme en este nivel o subirlo un poco más. Tengo que estar tranquilo, bien y tener buena salud. Después veremos qué puede pasar.

P: Tiene contrato hasta 2024... ¿Cuánto es de feliz en el Getafe como para decir que se quedará mucho tiempo?

R: Soy feliz. Getafe es uno de los mejores equipos para jugar porque vives en Madrid, no tienes tanta presión y juegas en una de las mejores ligas del mundo. Me quedan dos años y estoy tranquilo. En el fútbol y en la vida no sabes qué va a pasar mañana, pero estoy contento y ahora sólo pienso en sacar puntos y quedarnos en Primera División.

Juan José Lahuerta