Courtois: "Sabemos lo que nos jugamos"

Redacción Deportes, 5 abr.- Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, enfocó con responsabilidad el partido de ida de los cuartos de final en Londres, en casa del Chelsea, donde aseguró que saben lo que se juegan y que darán todo para ganar, con lo ocurrido ante el PSG en octavos en la mente para evitar un nuevo intento de remontada.

El Real Madrid se reencuentra con su último 'verdugo' europeo, el Chelsea, en dos partidos que, según Courtois, nada tendrán que ver con los del año pasado: "Es una eliminatoria diferente. Hace un año fue sin afición, era semifinal, más adelante en la temporada, y ahora es otro partido, es la ida".

"Estamos todos muy bien, con muchas ganas, sabemos lo que nos jugamos y vamos a dar todo para poder ganar y llevar bien la eliminatoria al Bernabéu. Con la intensidad adecuada, tras sacar adelante un partido difícil como el de Vigo, esto va a ser más de lo mismo", opinó.

Demostró tener los pies en el suelo el portero belga, que no dio la Liga por sentenciada y afronta con cautela la Liga de Campeones, y admitió la crítica que reciben tras un mal resultado como la goleada recibida en el clásico ante el Barcelona.

"Es algo que pasa siempre en el Real Madrid, aunque vengamos de una racha de diez victorias, cuando pierdes uno y empatas otro hay críticas y la gente duda, no hay problema. Sabemos donde estamos y lo que estamos haciendo. Ni hemos ganado la Liga ni estamos en la final de 'Champions'. Solo hemos ganado la Supercopa (de España), pero tenemos confianza en el equipo y queremos demostrarlo mañana", valoró.

En lo personal, regresa a Stamford Bridge "en uno de los mejores momentos" de su carrera, y tras haber encajado un solo tanto a domicilio en esta Liga de Campeones, el que le marcó Kylian Mbappé en la última jugada del partido de París.

"Espero seguir ayudando a mi equipo a mantener la portería a cero y seguir haciendo paradas importantes. En París vimos que en la vuelta todo es posible en el Bernabéu, pero esperamos hacer un buen partido aquí para llegar bien", dijo antes de reflexionar sobre el papel del portero y sus intervenciones de mérito.

"Al final es un papel que le toca a un portero que hoy en día es mucho más importante, no solo por parar, también por ayudar en el juego. Un equipo que gana trofeos necesita una buena defensa y un portero para no encajar, además de jugadores para meter goles. Participar más es cosa del fútbol moderno. En Vigo solo fue la primera parte porque en la segunda no nos tiraron", añadió.

Courtois lamentó la ausencia por coronavirus de Carlo Ancelotti y desveló que mantiene charlas con el equipo por videollamada, aunque señaló que se han acostumbrado bien a Davide, que asume el mando.

"Tenemos suerte de que el segundo es su hijo y al final es bastante parecido", bromeó antes de reconocer que han entrenado "un plan" los últimos días que no quiso desvelar ante la posibilidad de aumentar un jugador en el centro del campo.

Por último, respondió a las críticas por los tres penaltis pitados a favor del equipo madridista en Balaídos ante el Celta y aseguró que no escuchó a nadie quejarse cuando al Real Madrid se los pitaron en contra en Mestalla frente al Valencia el curso pasado.

"Estamos haciendo una buena temporada, todavía quedan ocho partidos de Liga y al final las decisiones arbitrales, con VAR o sin él, con diez repeticiones, siempre va a haber dudas. Siempre hay una parte gris que el árbitro tiene que decidir", dijo.

"Pero cuando en Valencia nos pitaron cuatro penaltis nadie dijo nada y ahora dicen que ganamos por el trabajo del árbitro. Fue un partido que nos costó sacar adelante pero lo hicimos con mérito. Tenemos jugadores de calidad habilidosos que les meten la pierna y pueden ser penaltis. Nos pasa en nuestra área igual", sentenció.