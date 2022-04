Wass: "De Bruyne es el mejor medio del mundo, lo tiene todo"

Madrid, 4 abr.- Cuando a Daniel Wass se le pregunta por el mejor futbolista del Mánchester City no duda ni un segundo, enseguida cita al belga Kevin de Bruyne, al que también considera el "mejor medio centro del mundo del momento", del que dice que "lo tiene todo" y con el que se enfrentará este martes en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones en la ciudad inglesa.

En una entrevista con la Agencia EFE, habla del conjunto británico y del desafío que lo aguarda en la máxima competición europea, un duelo entre "dos grandes equipos", en el que "todo es posible"; de los dos meses que acumula en el Atlético de Madrid, tras su llegada en el pasado mercado de enero; de la "mala suerte" por la lesión sufrida (un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha el pasado 6 de febrero ante el Barcelona), de su comprensión con Diego Simeone cuando le instó a entrar de nuevo al terreno de juego porque pensó que era sólo un golpe y del "sueño" que supone para él jugar en el conjunto rojiblanco.

El pasado mes de enero, el Atlético llamó a su puerta. Lo había elegido como el recambio de Kieran Trippier, traspasado a petición propia al Newcastle. Daniel Wass jugaba en el Valencia, con el que terminaba contrato al final de la presente temporada. Con 32 años, surgió la ocasión de fichar por el conjunto rojiblanco.

Pregunta: ¿Qué supone su fichaje por el Atlético?

Respuesta: "Es un sueño estar aquí en un gran club que siempre juega la Champions y siempre está peleando arriba en la Liga también. Es un sueño para mí jugar aquí".

P: ¿Qué pensó cuando le llega la llamada del Atlético?

R: "No mucho, porque estaba en casa con Covid, con toda la familia. Estuve diez días en casa, pero feliz cuando tienes la llamada del Atlético de que quieren ficharte. Estoy feliz por jugar aquí".

P: ¿Fue difícil convencer al Valencia de que era el momento de marcharse?

R: "Claro. En el mercado de enero siempre es difícil. Y además fue en la última semana también en enero, que las cosas se ponen más difíciles. Pero dar las gracias al Valencia por darme esta oportunidad para irme y aquí estoy feliz".

P: ¿Cómo fueron aquellas conversaciones con Bordalás y con el club?

R: "No sólo hablé con Bordalás. Hablé con el club, con el director general, con el presidente, con Corona (director deportivo) también, con mis compañeros, con los capitanes... Conversaciones privadas".

El pasado 27 de enero, cuatro días antes del cierre del plazo de inscripciones del mercado de invierno, el Atlético de Madrid anunció el fichaje del futbolista danés para cubrir la posición de lateral derecho, aunque su polivalencia le permite desenvolverse por cada demarcación del terreno de juego. Al día siguiente completó su primer entrenamiento.

P: ¿Qué le ha llamado la atención del Atlético?

R: "El Atlético fue todo lo que me esperaba. Sé que es un gran club, en una gran ciudad también, y además con grandes jugadores internacionales y un gran entrenador. Sé que es un equipo que juega con mucha intensidad"

P: ¿Es fácil la adaptación en el Atlético?

R: "Sí. Es muy buen vestuario. Un club y un vestuario muy familiar. Ha sido muy fácil. Además, ya conocía a gente también en la plantilla y ha sido bastante fácil".

P: ¿Cómo es Simeone? ¿Es cómo se esperaba?

R: "Es lo que me esperaba. Pide mucha intensidad y quiere lo mejor para todos y para el equipo en cada entrenamiento. Lo que espera del equipo y de cada jugador es que dé el cien por cien cuando entra al campo".

P: ¿Nota la exigencia táctica de Simeone? ¿Cambia mucho de sus anteriores equipos al Atlético?

R: "Claro. Siempre es difícil venir a un club, porque son nuevos compañeros, nuevo estilo también de jugar, pero poco a poco estoy aprendiendo cómo jugar, aunque, cuando vienes en enero, no hay mucho tiempo. Además tuve mala suerte y me lesioné en el primer partido".

En su debut con el Atlético, el 6 de febrero contra el Barcelona en el Camp Nou, entró al terreno de juego al descanso, en sustitución de Sime Vrsaljko. Su posición de lateral derecho titular había sido la duda durante toda la semana. Primero comenzó el internacional croata, luego entró él al campo. El conjunto rojiblanco perdía por 3-1 entonces. En el tramo final, con el Atlético ya sin cambios, con 4-2 en el marcador, Wass se lesionó al recibir una entrada de Ferran Torres. Aguantó hasta el final, cojeando, visiblemente dolorido. Sufrió un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha que lo ha mantenido de baja hasta el pasado sábado ante el Alavés.

P: ¿Le ha dado muchas vueltas a esa lesión?

R: "Fue mala suerte. Además fue un excompañero (en el Valencia), Ferran. Fue mala suerte. Una entrada sin intención de lesionarme. Conozco a Ferran, es buena persona y fue mala suerte".

P: Luego se habló mucho en los medios de comunicación de cómo Simeone le insiste en que entre al terreno de juego cuando estaba siendo atendido por los servicios médicos. ¿Cómo lo valora usted?

R: "En el partido las cosas fueron muy rápido y yo entiendo a Simeone, porque creía que era un golpe, no me conoce muy bien y me dice que entre porque justo marcamos un gol y está muy dentro del partido, él quiere ganar y yo entiendo que pensó que era un golpe".

P: ¿Cómo ha vivido el proceso de recuperación? ¿Ya se encuentra bien para entrar en la competición?

R: "Sí. Es una lesión jodida, porque es del ligamento, pero ya he entrenado con el equipo durante una semana y estoy bien ahora".

P: Ahora toca recuperar el ritmo...

R: "Ahora, claro, a coger el ritmo, el 'timing' y todas las cosas así. Del físico estoy bien y ahora a tomar el ritmo en los entrenamientos y en los partidos. Sólo me falta el ritmo de partidos".

Este martes, el Atlético de Madrid se enfrenta al Manchester City en los cuartos de final de la Liga de Campeones, con Daniel Wass dentro de la convocatoria.

P: ¿Ha percibido la sensación especial que despierta la Liga de Campeones en el Atlético?

R: "El equipo y el club quieren ganar todo, quieren ganar cada partido y es el objetivo, ganar cada partido. Cada partido es especial, especialmente la Champions. Ahora estamos en los cuartos de final y queremos seguir con la buena racha que estamos (seis triunfos consecutivos en la Liga y siete victorias en sus últimos ocho encuentros oficiales desde la derrota por 0-1 con el Levante). Son partidos muy difíciles, pero todo es posible".

P: ¿Qué opinión tiene del Manchester City?

R: "Es uno de los mejores equipos del mundo, tiene grandes jugadores y es un equipo que juega muy bien, pero somos dos grandes equipos los que nos vamos a enfrentar y todo es posible".

P: ¿A qué jugador destacaría?

R: "El mejor jugador del City es De Bruyne. Es el mejor medio centro del mundo del momento. Es muy buen jugador. Tiene todo. He jugado varias veces contra él en la selección, con Dinamarca contra Bélgica, y yo creo que es un medio centro completo".

Mientras retoma la competición con el Atlético de Madrid, el Mundial 2022 también surge en el horizonte el próximo mes de noviembre. Su selección, Dinamarca, ha quedado encuadrada en el grupo D junto a Francia, la actual campeona del mundo; Túnez y el ganador de la repesca intercontinental entre Australia o Emiratos Árabes Unidos y Perú.

P: ¿Qué valoración hace de sus rivales en el sorteo?

R: "Creo que cada partido es difícil, cada equipo que está en un Mundial es bueno, pero nosotros con Dinamarca llegamos a la semifinal de la Eurocopa del año pasado y tenemos muy buen equipo. Un equipo joven. Y además vuelve Eriksen. Tenemos buenas oportunidades para hacer un buen Mundial".

P: Hablaba de Eriksen ¿Cómo ha vivido usted su vuelta al fútbol?

R: "Estoy muy feliz por él. Ha sido muy importante para él volver a jugar al fútbol. Estoy muy feliz por ver que está jugando fenomenal en el Brentford y con la selección también".

Iñaki Dufour