Laguardia: "No nos vamos a rendir"

Madrid, 2 abr.- Víctor Laguardia, defensa del Alavés, expresó este sábado, tras la derrota contra el Atlético de Madrid (4-1), que su equipo no se va a "rendir" en la lucha por la permanencia y recordó que ya han estado en "situaciones idénticas" en el pasado y han logrado la salvación en LaLiga Santander.

"La clasificación ahora mismo no es muy importante mirarla. Hay que intentar sumar de tres en tres, porque sino es muy difícil. La próxima oportunidad la tenemos en Pamplona. Hay que intentar sumar los tres puntos y cortar esta mala dinámica. Hay que seguir, no nos vamos a rendir. Vamos a seguir peleando hasta que no tengamos más fuerzas", explicó a 'Movistar'.

"Es un día difícil para hablar. El equipo está tocado. Hemos competido hasta el minuto 80m que ya nos hemos desordenado y el Atleti nos ha hecho daño a la contra. Estamos cometiendo muchos errores que nos están costando muchos puntos y es complicado. Hay que seguir trabajando y mejorando", añadió.

"Es un día duro. A partir de mañana, con la fuerzas a tope otra vez para encarar el próximo partido. Llevamos muchos años en esto, hemos estado en situaciones idénticas y lo hemos conseguido. Hay que intentarlo otra vez", abundó.