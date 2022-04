La Plataforma en Defensa para el Transporte suspende "temporalmente" el paro indefinido

Archivado en:

La Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte ha acordado suspender de manera temporal el paro indefinido en el Transporte que comenzó el pasado lunes 14 de marzo, según han informado fuentes de la Plataforma .

Así lo ha decidido este sábado tras la celebración de la Asamblea Nacional convocada por la plataforma, que serviría para "tomar las decisiones que correspondan", según indicó su presidente, Manuel Hernández.

La Plataforma convocó el pasado 14 de marzo un paro indefinido, ya que no acepta las medidas que acordó el pasado 25 de marzo el Gobierno con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), en las que destaca una bonificación de 20 céntimos por litro de combustible.Ese mismo día, el 25 de marzo, la plataforma se reunió con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, pero Hernández aseguró que "no se tuvo ningún tipo de avance" ya que, a su juicio, "todo se basa en promesas". "Nuestra situación es de tal gravedad que no permite tener ninguna carencia sobre las soluciones", afirmó.