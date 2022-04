Javier Aguirre, al rescate

Getafe (Madrid)/Palma, 1 abr.- El técnico mexicano Javier Aguirre reaparecerá en LaLiga Santander para salir al rescate del Mallorca, en puestos de descenso por primera vez en toda la temporada y con un partido clave frente al Getafe, un rival directo que necesita romper una racha de seis encuentros sin ganar para apagar las alarmas de la Segunda División.

El Coliseum Alfonso Pérez acogerá el regreso de un clásico de los banquillos de LaLiga Santander. Aguirre inicia una nueva aventura tras la destitución de Luis García Plaza el pasado 22 de marzo. Después de su paso por Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol y Leganés, el entrenador mexicano suma ahora a la lista un nuevo club, el Mallorca.

Seis derrotas seguidas en otros tantos partidos (Betis, Valencia, Real Sociedad, Celta, Real Madrid y Espanyol) y una trayectoria que ha ido de más a menos en el campeonato han inclinado la balanza a favor del cambio de técnico en la entidad balear.

De momento, la historia habla a favor de Aguirre, que siempre que ha debutado en Primera División lo ha hecho como visitante y puntuando. Por eso, en el Mallorca confían en el efecto que puede surgir a partir de la llegada del preparador mexicano, que intentará estrenarse con una victoria que sería balsámica para el estado de nerviosismo que siempre genera caer en los puestos de Segunda División.

La llegada de "El Vasco" ha generado ilusión en la isla. Aguirre ha programado sesiones diarias de entrenamientos, incrementando la carga de trabajo en la plantilla, aun a costa de suspender días de descanso que los jugadores tenían programados por el parón de los partidos de las selecciones.

Sumar los tres puntos en Getafe romperían una racha de casi cuatro meses sin ganar a domicilio del Mallorca. Su último triunfo como visitante se remonta al pasado 4 de diciembre al derrotar 1-2 al Atlético de Madrid.

En 14 partidos jugados lejos de Son Moix los mallorquinistas encadenan 10 derrotas, 2 empates y 2 victorias; de 45 puntos en juego, solo han sumado 8.

Javier Aguirre ha recuperado a los cinco jugadores internacionales -Take Kubo (Japón), Vedat Muriqi (Kosovo), Idrissu Baba (Ghana), Martin Valjent (Eslovaquia) y Leo Román (España Sub 21), pero no podrá contar con los defensas Antonio Raillo y Jaume Costa, sancionados, en el Coliseum Alfonso Pérez.

No lo tendrá nada fácil. Enfrente, el Getafe sólo tiene una renta de tres puntos respecto al cuadro bermellón. Una derrota, podría complicar la existencia a un equipo sin suerte en las últimas jornadas. Pese a competir bien casi siempre, acumula seis duelos sin ganar (Atlético de Madrid, Cádiz, Alavés, Espanyol, Valencia y Athletic) con cuatro empates y dos derrotas.

El eco de la pasada jornada (1-1 en San Mamés), aún resuena por el club madrileño, que se marchó del campo del Athletic con un gol anulado a Mathías Olivera y con una expulsión a Jorge Cuenca de la que muchos se quejaron amargamente. Casi dos semanas después, intentarán sacar la rabia contenida y ponerla encima del césped para sacar tres puntos importantísimos para sus intentereses.

Precisamente, Quique Sánchez Flores no podrá contar con Cuenca, que tendrá que cumplir un partido de sanción. Tampoco con el checo Jakub Jankto, expulsado en el mismo encuentro por quejarse al árbitro desde el banquillo. En su caso, se perderá dos jornadas.

Para sustituir a Cuenca en el centro de la defensa, Quique tiene tres opciones: los uruguayos Erick Cabaco y Gastón Álvarez y el turco Okay Yokuçlu. Uno de los tres, acompañará al dúo formado por el togolés Djené Dakonam y por el serbio Stefan Mitrovic.

Además, tampoco podrán jugar por lesión Jaime Mata y Víctor Machín "Vitolo". El primero se perderá lo que resta de temporada tras lesionarse su hombro derecho durante un entrenamiento esta semana y el segundo sigue con sus eternas molestias físicas sin acabar de entrar por completo en la dinámica de grupo.

El resto del grupo, salvo la duda del argentino Jonathan Silva, también con alguna molestia, estará disponible para Quique, que podrá alinear a su once tipo incluido Olivera, que regresó antes de tiempo de su convocatoria con Uruguay para recuperar fuelle durante casi toda la semana.

-- Alineaciones probables:

Getafe: Soria; Damián, Djené, Mitrovic, Cabaco, Olivera; Aleñà, Arambarri, Maksimovic; Sandro y Enes Ünal.

Mallorca: Sergio Rico; Maffeo, Russo, Valjent, Oliván; Take Kubo, Baba, Salva Sevilla, Dani Rodríguez; Kang in Lee, Muriqi.

Árbitro: Mateu Lahoz (Comité Valenciano).

Estadio: Coliseum Alfonso Pérez.

Hora: 14:00

- Posiciones: Getafe (15º, 29 puntos); Mallorca (18º, 26 puntos).

- La clave: el estado de los internacionales de ambos equipos. Take Kubo (Japón), Vedat Muriqi (Kosovo), Iddrisu Baba (Ghana) y Martin Valjent (Eslovaquia) en el Mallorca; y Enes Ünal (Turquía), Djené Dakonam (Togo), Stefan Mitrovic (Serbia) y Damián Suárez y Mathías Olivera (Uruguay), son piezas clave en ambos clubes. Una correcta recuperación, puede marcar la diferencia.

- El dato: el Getafe y el Mallorca se han enfrentado en el Coliseum Alfonso Pérez diez veces con seis victorias locales, dos empates y dos victorias visitantes. La última vez que ganó el Mallorca en el Coliseum fue en el curso 2011/12 (1-3 con goles de Víctor Casadesús, Alejandro Alfaro y del israelí Tomer Hemed).

. Quique Sánchez Flores (Getafe): "No se nos va a poner cara de presa, seguimos con mentalidad cazadora".

. Javier Aguirre (Mallorca): "Espero que nos salga todo bien y el Mallorca se salve".

- El entorno: Quique pidió ayuda a su afición para encarar el partido con el máximo apoyo posible. En ocasiones, desde el Getafe han criticado los horarios y los días adjudicados a varios de sus partidos. Sin embargo, el choque ante el Mallorca, en sábado y por la tarde, es más atractivo para el espectador. Por eso, Quique quiere que las gradas del Coliseum se llenen para apoyar a su equipo en un momento clave del curso. EFE

