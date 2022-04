Berasategui: "Estaremos en el Bernabéu, el museo más importante del mundo"

Madrid, 1 abr.- Martín Berasategui salta al terreno de juego. El chef doce estrellas Michelin tendrá un restaurante en el reformado Santiago Bernabéu, que define como "el museo más importante que va a tener el mundo" en una entrevista con EFE. Y no solo estará en el coliseo blanco: el Camp Nou, el Wanda Metropolitano y el Mutua Madrid Open, entre otros, recibirán sus 'Bocados con estrella'.

“Estamos trabajando sobre ello, va a ser el museo más importante que va a tener el mundo. El Madrid siempre ficha lo mejor y vamos a intentar estar ahí, con todo nuestro saber hacer. Yo soy un chiflado de cocinero y en todos los conceptos donde me meto doy el millón por cien", explica a EFE el cocinero donostiarra sobre su presencia en el reformado estadio madridista.

El chef vasco ha hecho equipo con la compañía de restauración Aramark para llevar su cocina al deporte. Sus 'Bocados con estrella' son su primera incursión en la gastronomía en los estadios de fútbol. "Quería hacerle un homenaje al deporte", explica el cocinero, que bautiza esta propuesta como "sport-elegante".

"Quiero devolverle un poco a lo mucho que me ha dado el deporte. Me ha dado lecciones vitales para hacer las cosas que hago como cocinero, me ha enseñado que no existe el yo, que es nosotros, y que hay que trabajar en equipo", agrega Berasategui.

El proyecto, en el que asegura que llevaba trabajando cuatro años, incluye una alineación con tres bocadillos (Tintín, Tolete y Jara, que combinan diferentes panes e ingredientes) y tres tapas (chorizo al vino tinto, salpicón de gamba con piquillo y crema de sardinillas y verduritas encurtidas), que irán aumentando con el tiempo.

"Son bocadillos salados con panes distintos, unos crujientes y otros no, y unos rellenos que vais a quedaros alucinados. Y no solo va a ser salado, también va a ser dulce, dependiendo del horario del evento y el partido. Y luego vas a tener sopas, verduras, legumbres, pescados, moluscos, mariscos, carnes, aves, hasta caza puede haber, ¿por qué no? Empieza así el proyecto, pero vamos a ir muy lejos", subraya

LA ALTA COCINA MARIDA CON LOS NUEVOS ESTADIOS

El Camp Nou del FC Barcelona y el RCDE Stadium del Espanyol ya disfrutan de estos bocados ideados por el doce estrellas Michelin, que posteriormente llegarán no solo al Santiago Bernabéu, sino también al Wanda Metropolitano (Atlético), San Mamés (Athletic), Benito Villamarín (Betis), Ciudad de Valencia (Levante), entre otros, y también a recintos polideportivos como el Bilbao Arena, los circuitos de Barcelona-Catalunya y Jerez, o el próximo Mutua Madrid Open de tenis que comienza el 26 de abril.

Entre ellos hay estadios nuevos, como los del Atlético, Athletic y Espanyol, o reformados como el del Real Madrid, el Levante o el Betis. "Los estadios han cambiado un montón en los últimos años", observa el chef, que destaca la "fuerza terrible" de la empresa de restauración con la que lleva esta propuesta a los terrenos de juego. "Nos hemos juntado dos familias y la queremos liar", asegura.

"La alta cocina marida bien con todo lo que hace a grandísimo nivel, y en los estadios se hace deporte al más alto nivel que se puede hacer. La cocina tiene que estar a la altura de la felicidad que nos dan los deportistas en los estadios", reflexiona Berasategui

LA PANTALLA EN LA COCINA Y EL 'TRIPLE GARROTE' DE OYARZÁBAL

Uno de los secretos de su cocina es una pantalla en una pared, que utiliza tanto para las conexiones con los responsables de sus otras cocinas o chefs internacionales, como para estar atento a los encuentros de la Real Sociedad, el equipo de sus amores desde niño. Eso sí, con el volumen silenciado para no alterar el ambiente de concentración que exige su cocina.

"Cuando me corto en la cocina me sale la sangre azul y blanca siempre", bromea el cocinero donostiarra, que recuerda ver comer desde niño a los jugadores del conjunto 'txuri-urdin' en el Bodegón Alejandro, la popular casa de comidas regentada por sus padres y su tía en la parte vieja de San Sebastián.

Como aficionado, disfruta del buen momento deportivo de los suyos, campeones de la Copa del Rey 2020, en puestos de clasificación para la Liga Europa y a seis puntos de las plazas de Liga de Campeones, y elogia el trabajo de Jokin Aperribay al frente de la entidad.

"La Real tiene un presidentazo que nos ha cambiado el mundo deportivo a los guipuzcoanos y estamos encantados, porque los chavales y las chavalas son amigos míos, como personas son únicos, y como jugadores y jugadoras, para mí son los más grandes entre los grandes y los quiero un montón", señala Berasategui.

Promotor de una acepción del término 'garrote', recogido como "esfuerzo, entusiasmo y constancia con que se hace algo" en el Diccionario Histórico de la Lengua Española de la Real Academia gracias a él, Berasategui elige a Luis Arconada y Xabi Alonso como los que más 'garrote' demostraron en su trayectoria.

¿Y entre los actuales? El extremo Mikel Oyarzabal irrumpe en la conversación. "Oyarzabal tiene triple garrote, es un chaval impresionante, un futbolista fuera de lo normal y una lección como persona, como deportista, como amigo. Es un futbolista irrepetible”.

Miguel Ángel Moreno