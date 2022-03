El festival Paraíso volverá a Madrid con la electrónica de Seth Troxler

Madrid, 29 mar.- El festival madrileño Paraíso ha anunciado este martes su retorno a la actividad tras dos años de parón por la pandemia con una oferta de música electrónica que podrá disfrutarse los días 24 y 25 de junio y contará con cabezas de cartel como Seth Troxler o Shygirl.

Junto a esta rapera británica o el Dj estadounidense, autor de temas populares como "Satisfy" o "Love Berzereker", estarán otras figuras destacadas como la británica TSHA y la apuesta nacional representada por el cada vez más pujante gallego Baiuca y por Ruslán Mediavilla, mas conocido en la escena "bedroom pop" como Rusowksy.

Hunee, Ivan Smagghe, Crystal Murray, Roman Flügel, Jeremy Underground, Chico Blanco, Sofia Kourtesis, Bradley Zero y Kamma & Masalo completan este anuncio junto a una potente oferta de la escena electrónica de Madrid: Flaca, Javi Redondo b2b Álvaro Cabana, Depaart, Cascales, Ears On Earth, Two Ex, OG Juan y Yahaira.

La organización ha confirmado que en total serán 34 los artistas que podrán escucharse en el campus de la Universidad Complutense de Madrid pero con "un nuevo formato": tres escenarios y un aforo aún menor que en sus ediciones previas, limitado a 8.500 personas por jornada.

"(Paraíso) seguirá apostando por la calidad en la programación musical y en los servicios, por mantener una experiencia muy cuidada y una atmósfera especial, con un ambiente tolerante e inclusivo", subraya la nota de prensa.

Con una asistencia total de 18.500 personas, este joven festival celebró su primera edición en 2018 en el Complejo Deportivo Cantarranas de la Universidad Complutense con un cartel integrado por artistas como la irlandesa Róisín Murphy, el referente del "ambient" Apparat o los británicos Hot Chip.

Creado por los hermanos Morán, que volvían así al formato de festival tras su salida en 2009 del célebre FIB, se concibió como una cita "premium" para oyentes ávidos de "artistas visionarios", en el que además de los talentos emergentes de la música, cabían disciplinas como el arte visual y la mejor gastronomía.

En 2019, tras una alianza estratégica con el Sónar Festival de Barcelona, celebró una segunda edición que contó con Chvrches como gran cabeza de cartel, además de Solomun, Charlotte Gainsbourg, Laurent Garnier o Mount Kimb.