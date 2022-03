Díaz Ayuso insiste en que "no hay nada" con el contrato de su hermano por mucho que lo lleven "al Vaticano" o "a la OTAN"

Archivado en:

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido en que "no hay nada" irregular con el contrato público vinculado a su hermano por mucho que lo lleven "al Vaticano o a la OTAN".

Así ha respondido la dirigente madrileña a las preguntas de los medios de comunicación sobre este asunto, en su visita a Madrid Fusión, que se celebra desde este lunes en IFEMA Madrid.

La dirigente ha hecho un "resumen" del recorrido de la denuncia presentada: "es una denuncia interpuesta por el PSOE de Madrid, alimentado por una ministra socialista y elevado, a su vez, a un organismo dirigido por una persona puesta a su vez por el propio PSOE, y alimentando por una ministra socialista, en este caso la de Justicia, que según sus propias declaraciones ni siquiera respetó la separación poderes".

"Este contrato lo podrán llevar después, la semana siguiente, al Vaticano, a la OTAN, a la ONU, a todas las fiscalías... pero cuando no hay nada no hay nada, por mucho que se empeñen una y otra vez en alimentarlo", ha sentenciado.

A su parecer, lo que intentan es "una y otra vez estirar esta historia y además pretendiendo robarle a los ciudadanos el derecho legítimo de su gobierno a trabajar todos los días" como están haciendo desde la Comunidad de Madrid. "No me preocupa el contrato, me preocupa España porque creo viendo todo esto pienso que está en las peores manos", ha declarado.