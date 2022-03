Díaz Ayuso dice que el contrato de su hermano se podrá mover "de ventanilla en ventanilla" pero insiste en que "no hay nada"

Archivado en:

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha indicado este domingo que el contrato de emergencia para la compra de mascarillas vinculado a su hermano Tomás Ayuso "se podrá mover de ventanilla en ventanilla" pero ha insistido en que "no hay nada".

Así lo ha trasladado Ayuso tras su visita al entorno de la antigua presa de La Alberca, después de que la fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado, vaya a escuchar este lunes a la Junta de Fiscales de Sala antes de decidir si deja en manos de la Fiscalía Europea la investigación sobre el contrato.

"No hay nada distinto a lo que se ha comentado. Podrá moverse de ventanilla en ventanilla cada vez que se va a cerrar porque no hay nada y buscan una nueva para seguir mareando el tema. Que se aclaren ya unos organismos u otros porque es que es estirar algo donde no hay absolutamente nada", ha lanzado.

En este punto, ha recordado que Fiscalía Anticorrupción, la Cámara de Cuentas, la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones y funcionarios independientes ya han corroborado que "no hay nada".