David Pérez ve "comprensible" la "inquietud" en el sector del transporte, que necesita "soluciones y no propaganda"

El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha asegurado que la "inquietud" en el sector es "comprensible", por lo que ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "dar soluciones y no solo propaganda".

Así lo ha trasladado en declaraciones , tras asistir este sábado a la manifestación convocada por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) en la Plaza de Colón de Madrid.

Pérez ha incidido en la "poca credibilidad" del Gobierno de la Nación, que a su juicio ha demostrado "no tener ninguna iniciativa ni llevar el control del Gobierno". Además, ha añadido que "no hay nadie a los mandos de España" y que esa es la razón por la que esos sectores "lo están pasando tan mal".

Por ello, explica que hasta que estos sectores no vean resultados y soluciones, "y no solo propaganda, es comprensible que haya tanta inquietud". "Por ejemplo, sectores como el de la Ganadería, el de la Alimentación, el del Transporte, o el del Transporte Público. Necesitamos soluciones reales, necesitamos un Gobierno que lleve la iniciativa, que gobierne con responsabilidad, no a golpe de presión, ni de anuncio, ni a golpe de improvisación", ha concluido.

Requerido por su valoración del acuerdo energético logrado ayer en el Consejo Europeo, Pérez ha explicado que eso "se debería llevar haciendo mucho tiempo" y que el Gobierno central debería "haber escuchado antes a todos esos sectores, como el del transporte, al de la alimentación o al del transporte público".

Asimismo, ha subrayado que actualmente tienen "un Gobierno de izquierdas" que habla "mucho" del transporte público, pero que está dejando que transportes como el Metro, "y como los de toda España", estén "sufriendo" por el encarecimiento de la electricidad "sin dar ninguna solución".

"No basta con soluciones parciales ni parches, sino soluciones globales, una respuesta del Gobierno. Pero que en este momento, solo existe para apagar fuegos e improvisar y eso no es gobernar", ha concluido.