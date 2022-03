Michael Bay rinde su trepidante homenaje a los sanitarios en "Ambulance"

Madrid, 25 mar.- Emblema del cine de acción más taquillero de Hollywood al frente de "Armageddon" o la saga "Transformers", el director californiano Michael Bay ha presentado hoy en Madrid "Ambulance. Plan de huida", un thriller de atracos con el que rinde homenaje al trabajo de los sanitarios durante la pandemia.

"Han hecho un trabajo increíble", ha dicho a Efe el director, que se mantiene fiel a su estilo de no dar tregua al espectador con una acción trepidante, persecuciones y explosiones, esta vez a bordo de una ambulancia conducida temerariamente por Jake Gyllenhaal y Yahya Abdul-Mateen II, con la mexicana Eiza González (la técnica sanitaria) como rehén.

La historia, adaptación de una película original danesa, gira en torno a dos hermanos adoptivos; Will (Abdul-Mateen II) es un veterano de guerra sin dinero para pagar las facturas médicas de su esposa y Danny (Gyllenhaal) le ofrece una salida: participar en el mayor atraco a un banco de la historia de Los Ángeles.

La acción transcurre en un solo día pero el rodaje fueron 39 y se llevó a cabo en pleno confinamiento en Los Ángeles. "En aquellos momentos teníamos una de las incidencias más altas del mundo", recuerda Bay, "la gente me decía que estaba loco pero yo sabía que iba a ser seguro y más fácil de rodar, ya que la ciudad estaba vacía".

Bay presume de que casi todo lo que aparece en pantalla es real, apenas hay efectos especiales o simulaciones y asegura que fue más difícil rodar dentro de la ambulancia a toda velocidad que coreografiar las persecuciones.

"Íbamos realmente conduciendo a 120 por hora, con toda esa gente dentro, me golpeaba la cabeza constantemente, al coger la cámara tienes que adoptar posiciones raras... salí lleno de moratones".

La alianza entre Bay y Gyllenhall, un actor celebrado sobre todo por papeles más introvertidos y de intensidad emocional, como "Enemy", "Nightcrawler" o "Brokeback mountain" -aunque también ha hecho su incursión en el mundo Marvel recientemente-, no parece la más evidente a primera vista.

Sin embargo, Gyllenhall se muestra feliz por poder ofrecer un registro distinto al habitual. "Siempre he soñado con estar en una película de Michael Bay, me encantan sus filmes y este papel ha supuesto una oportunidad para improvisar, no había limites con este personaje, podía ser salvaje, divertido".

"Michael es frenético -prosigue- pero me sorprendió descubrir que ama a los actores y les da espacio, eso es algo que no esperaba de uno de los directores de acción mas consumados y celebrados del mundo".

Por su parte Bay dice que cuando tuvo a Gyllenhall delante le prometió que iba a ser el primero en mostrarle "como una verdadera estrella".

"Siempre hace esos personajes un poco raros, pero aquí es encantador, sabes que es el malo pero te gusta, es ese tío que te puede convencer de que compres hielo en el Polo Norte, aunque al mismo tiempo está un poco loco...", describe.

Abdul-Mateen, un exarquitecto que se ha dado a conocer recientemente en películas fantásticas como "Aquaman" (2018) y "Matrix: Resurrections" (2021) y la serie "Watchmen", también tenía ganas de hacer algo diferente, "sin superpoderes, anclado en el mundo real".

Describe a su personaje, Will, como "buena persona" pero "con un gran problema y no los mejores medios para resolverlo", a lo que se añade el drama de que tras haber sido celebrado como un héroe en su país al volver de la guerra, se encuentre abandonado, "sin apoyos".

"Ambulance: plan de huida" llegará a las salas de cine el próximo 13 de abril con la ambición de repetir taquillazo. Bay, que dirigía anuncios y videoclips cuando el productor Jerry Bruckheimer le reclutó por primera vez para rodar "Dos policías rebeldes" (1995), con Will Smith, asegura que no hay una fórmula mágica aparte de amar lo que se hace.

"Siempre es bueno despertarse con nervios en el estomago, no perder la alegría de rodar y hacer lo que te gusta", sostiene. "Sé que los críticos son duros conmigo pero lo hago por el publico, mis películas se ven en todo el mundo y cuando ves una sala de cine llena de gente pasándolo bien... para eso haces películas".

Por Magdalena Tsanis