Rosendo sale de su retiro en homenaje a Boni de Barricada con "No hay tregua"

Rosendo ha abandonado momentáneamente su retiro para versionar en acústico la canción de Barricada "No hay tregua" en homenaje a su amigo Boni, cantante del legendario grupo de rock navarro, fallecido en enero de 2021 a los 58 años.

"No hay tregua, la vida corre y no respeta ¡Qué putada! Boni tenía que estar aquí, pero no fue posible. Nos dio lo mejor que tenía. Gracias compañero, te añoramos", afirma Rosendo en el comunicado de Warner que anuncia este nuevo single, ya disponible en plataformas, del disco tributo que se publicará el 6 de mayo.

"Boni. Nada más. Un recuerdo de..." contiene además versiones de canciones de Barricada grabadas por Fito, Marea, Miss Octubre, El Drogas, M-Clan, Cifu, La Fuga, Tahúres Zurdos, junto a músicos de la nueva hornada como Rozalén, IZAL, Los Zigarros o Porco Bravo.

Todos ellos pasaron en 2021 por el estudio de grabación para cantar a Barricada y rendir homenaje en un LP cuyos beneficios irán a parar íntegramente a la familia de Boni.

En el caso de Rosendo, que apareció por primera vez públicamente desde su retirada en 2019 en un concierto de Miguel ríos el pasado 11 de marzo, grabó el tema en abril de 2021, con su productor habitual Eugenio Muñoz.

La viuda de Boni, Isabel Rebolé Armendáriz, afirma en el comunicado que "para mí, para nuestra gente, no es un recopilatorio cualquiera, no es un disco más de colaboraciones. Aquí hay mucho amor y respeto a toda una carrera que se truncó de forma inesperada. Las canciones que son el alma y el corazón de Boni".

El guitarrista y voz de la extinta banda de rock Barricada, Javier Hernández, "Boni", falleció en Pamplona dos años después de diagnosticarle un cáncer que le apartó de los escenarios en los que seguía su carrera en solitario tras la separación en 2013 de Barricada.

Boni fue en 1982 uno de los fundadores del grupo de rock junto a Enrique Villarreal, "El Drogas", a quienes poco después se sumó Alfredo Piedrafita, pilares de Barricada durante tres décadas.