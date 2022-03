Rodrigo Riquelme: “Mi idea es quedarme en el Atlético”

Madrid, 24 mar.- Rodrigo Riquelme (Madrid, 2000) vive su mejor momento. Indiscutible en el Mirandés, máximo asistente de LaLiga SmartBank e internacional español sub-21. Pero ‘Roro’, como le apodó su padre, se pone metas más altas. “Mi idea es quedarme en el Atlético de Madrid”, asegura en una entrevista con EFE.

Riquelme está cedido en el club de Miranda de Ebro, donde está “tranquilo”, como si estuviera “en casa”. Encontró su lugar tras una etapa en el Bournemouth con solo 20 años en la que buscó salir de su “zona de confort” para retarse a sí mismo. Su objetivo más próximo, debutar con la sub-21 y dedicárselo a su hermano.

Pregunta: Su primera vez con la sub-21, ¿cómo se enteró?

Respuesta: Estábamos todos en el vestuario, yo en el fisio. Estaba la gente pendiente de la convocatoria y me pilló de sopetón. No me lo esperaba. Vinieron a abrazarme los compañeros y, joe, fue un momento muy emotivo.

P: Dice que no se lo esperaba, pero por su rendimiento y porque es habitual ver a chicos del Mirandés en la sub-21, parecería lo contrario.

R: Siempre tienes esas ganas de ir porque es un premio al trabajo bien hecho. El Mirandés cuenta con jugadores jóvenes y de mucho talento; es normal que se fije en el Mirandés. Yo estoy muy feliz y hay que aprovechar la oportunidad.

P: Luis de la Fuente dijo en rueda de prensa que “tiene potencial para ser un futbolista importante y estar en un equipo de Primera División”. ¿Le ha transmitido también esta confianza en estos primeros días juntos?

R: Igual no directamente, pero sí con alguna conversación corta que hemos tenido. Es un entrenador cercano y este tipo de entrenadores me gustan, me ayuda mucho a seguir mejorando. Desde el principio he notado confianza para demostrar lo que valgo.

P: También dijo que, para ello, hay que controlar “detalles” que a veces son difíciles. Ha tenido una experiencia en Inglaterra siendo muy joven. ¿supuso un master en madurez para usted?

R: Sí, sí. Cuando sales de tu zona de confort tratas de sentirte lo más a gusto posible dentro de esas cosas nuevas que te da la vida. Maduré muchísimo. Era un club donde había jugadores muy buenos, en mi posición. Estaba Danjuma, ahora en ‘Champions’ haciéndolo bien con el Villarreal, David Brooks… Todas las experiencias suman y esa mucho más aún

P: ¿Por qué esa decisión de irse lejos de casa tan joven y a una Liga tan dura?

R: Dura sobre todo. Muy física, todo lo contrario a la Segunda División de España. Pero sentía la necesidad de que tenía que salir de mi zona de confort porque igual estaba demasiado acomodado. Soy una persona a la que le gustan los retos, que tira para delante y no se echa para atrás.

P: ¿Se queda con algo especial de esa experiencia?

R: Primero, con el idioma. Es una cosa que me parece importante. Luego, con conocer fútbol nuevo. Para mí y mi familia ha sido una experiencia muy buena.

P: Antes de eso, debutó con el primer equipo del Atlético. ¿Cómo recuerda aquel partido?

R: Siempre lo recuerdo con mi familia, como si fuera ayer. Un momento que me voy a llevar a la tumba. Muy emotivo para toda mi familia.

P: Debutar con 19 años en el club de tu vida, en el que llevas desde los 10. Después de eso recuerdo que se habló mucho de usted. ¿Cómo se maneja mentalmente esa situación?

R: Lo primero que hice fue que vinieran mis amigos a cenar a casa. Soy un chico que da mucha naturalidad a todo, mi familia igual. Le doy mucha naturalidad a todo. Cuando llego a mi casa soy el mismo. Cuando salgo de mi casa soy el mismo. No cambio nada por haber debutado con el Atlético de Madrid. No le di mucha importancia a lo que se escucha fuera.

P: Le hizo debutar Simeone, siempre en el foco de la crítica. ¿Qué recuerdos tiene de haber trabajado con él?

R: Al final el Cholo o es el mejor o está entre los tres mejores. Siempre hay gente que está esperando a que la cague o que tenga algún fallo para meterle el dedo en la llaga, pero ha demostrado con hechos, que es lo importante, el nivel que tiene y lo que transmite a los jugadores. A mí me dio tranquilidad, que jugase como lo hacía en los entrenamientos y que me divirtiera.

P: ¿Se ves luchando por un puesto la temporada que viene en el Atlético de Madrid?

R: Sí, esa es la idea. Mi idea es quedarme en el Atlético de Madrid, es donde yo quiero estar. Sé que es complicado porque el nivel es altísimo, pero ¿Por qué no? Voy a poner todo de mi parte y voy a trabajar como el que más para poder estar ahí.

P: Antes, a certificar la salvación en el Mirandés. ¿Qué tiene Miranda de Ebro que ha encontrado la confianza para destacar y, por ejemplo, llegar a la sub-21?

R: Que es una ciudad pequeña y te centras en lo que es el fútbol, en tu día a día, descanso, alimentación… luego es muy importante la atmósfera que se genera allí con el cuerpo técnico, la afición, que es muy buena… Te hace estar tranquilo, como si estuvieras en tu casa, y esto ayuda porque estás muy cómodo.

P: He visto partidos y vídeos suyos. Juega por ambas bandas, diagonales hacia el centro… ¿por dónde se siente más a gusto?, ¿cómo se definiría como futbolista?

R: Me siento muy a gusto por dentro, como segundo delantero. Toda mi vida he jugado ahí, salvo a partir de Juvenil C que empecé a jugar por izquierda. Estoy cómodo en ambas bandas, prefiero la izquierda, evidentemente, pero en la derecha me encuentro a gusto también. Donde precise el míster.

Creo que tengo buen cambio de ritmo, uno contra uno, buen pase, buen golpeo de balón… no sabía describirme de otra manera (ríe).

P: Quiero preguntarte por Joseba Etxeberria, su entrenador. Usted tiene cosas de su fútbol, no sé si le llegó a ver jugar. ¿Le ha dado algún consejo que le haya marcado?

R: Yo no llegué a verle con noción de fútbol, pero mi padre, cuando me dijo que era él el nuevo entrenador, me dijo que era un jugón. De hecho, mi padre es del Athletic de Bilbao, y le gustaba mucho como jugador. Luego es un entrenador al que le gusta ir arriba, ser protagonistas con balón; y va mucho con mis características. A mí me pide que sea trabajador, que todo lo que tenga lo enseñe y no me corte, que sea valiente.

P: ¿En quién se ha fijado usted cuando era pequeño y ahora?

R: Mi ídolo de pequeño siempre ha sido Andrés Iniesta. No ha habido mejor futbolista en la historia de España. A día de hoy me gusta mucho Modric, Joao Félix me parece un ‘crack’, antes me gustó Özil… Muchas veces me pongo vídeos de jugadores, de Neymar, Hazard, en su momento… para sacar algunos recursos que yo luego pueda trasladar a mi fútbol.

P: Por último, si debuta con España sub-21 este viernes o el martes, ¿a quién se lo dedicaría?

R: A mi hermano, sin ninguna duda. No pudo estar en mi debut en el Wanda Metropolitano. Pero desde el primer momento que pisé el césped de ese pedazo de estadio me acordé de él. Somos uña y carne y todo lo que yo consigo, se lo dedico a él. A mi familia, por supuesto, pero en especial a él.

Óscar Maya Belchí