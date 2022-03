1-3: El Barcelona puede con la versión más exigente del Real Madrid

Madrid, 22 mar.- El Barça se impuso este martes, no sin apuros, al Real Madrid por 1-3 en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina en un duelo que tuvieron que remontar durante la segunda mitad.

Sobre el papel las visitantes se presentaban en la cita como claras favoritas a la victoria. Pero en menos de diez minutos ya se habían encargado las blancas de poner patas arriba todos los pronósticos. Una falta de entendimiento en el centro del campo entre Alexia Putellas y Guijarro dejó el esférico en las botas de Esther. Arrancó entonces la delantera, se llevó consigo a varias rivales y descargó el esférico en el momento justo hacia el costado zurdo en dirección a Carmona, que definió con un golpeo raso.

El tanto en contra puso en alerta al Barcelona, que, pese a todo, hizo un esfuerzo por no descomponerse y comenzó a asomar por el área contraria con mayor recurrencia. Fruto de ese rol dominante nacieron un impacto desde la frontal bien detenido por Misa y un cabezazo de Hermoso que se marchó cerca del palo.

Sin embargo, la más clara antes del descanso sería para el cuadro anfitrión, cuando Esther controló en el interior del área una falta lejana colgada por Zornoza y estrelló su remate posterior contra el palo. De esta manera las madridistas no solo mandaban en el marcador sino que además daban la sensación de ser capaces de hacer más daño en acciones aisladas.

No hubo mucho tiempo para comprobar si el guión iba a ser el mismo tras el descanso, ya que, en uno de los primeros acercamientos de las de Jonatan Giráldez, se produjo un derribo de Carmona sobre Hansen en el segundo palo. En primera instancia la pena máxima no fue señalada pero corrigió la colegiada su decisión tras consultarla con el VAR. Asumió la responsabilidad Alexia Putellas, no perdonó y equilibró la contienda aún con mucho por jugar.

La respuesta fue rápida del Real Madrid con un disparo de Esther desde la medialuna que se perdió alto. Pero, a partir de ese momento, el peso del choque recayó sobre el Barça con la importante aportación de Claudia Pina.

La futbolista, que había salido en el intermedio, avisó primero con un remate al borde del área pequeña que se fue desviado con todo a favor. No perdonó en cambio a diez minutos del final, momento en el que cazó un esférico muerto y sentenció por bajo.

No terminó ahí el castigo de las catalanas ya que, en la última jugada y con el Real Madrid volcado al ataque, Putellas puso la guinda con clase a una contra. El Camp Nou, con todo el papel ya vendido, dictará sentencia.

- Ficha técnica:

1 - Real Madrid: Misa; Lucía Rodríguez (Kenti Robles, min.78), Peter, Rocío (Ivana Andrés, min.65), Svava; Abelleira, Zornoza; Athenea, Oroz (Nahikari, min.78), Carmona (Moller, min.65); y Esther González.

3 - Barcelona: Paños; Marta Torrejón, Pereira (Paredes, min.62), Mapi León, Ouahabi (Claudia Pina, min.46); Bonmatí (Engen, min.85), Guijarro, Putellas; Hansen, Hermoso y Rolfö.

Goles: 1-0, min.8: Carmona. 1-1, min.52: Putellas. 1-2, min.79: Claudia Pina. 1-3, min.93: Putellas.

Árbitro: Lina Lehtovaara (FIN). Mostró cartulina amarilla a Bonmatí (min.30), Ouahabi, Carmona (min.35), Abelleira (min.68) y Esther (min.84).

Incidencias: encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la UEFA Women's Champions League disputado en el estadio Alfredo Di Stéfano ante 3.318 personas.