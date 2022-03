El Hospital de Villalba llama a prevenir la enfermedad renal crónica, quinta causa de muerte en el mundo en 2040

Archivado en:

El Hospital Universitario General de Villalba ha organizado una jornada divulgativa sobre la enfermedad renal en la que se llamó a tomar medidas preventivas para evitar la enfermedad renal crónica, que será quinta causa de muerte en el mundo y la sexta en España en 2040, pasando a ser la segunda en el año 2100, según la Sociedad Española de Nefrología.

Bajo el título 'Cuidando la salud de tus riñones', el doctor Óscar Gómez Martín, director corporativo de Continuidad Asistencial del centro, indicó que esta jornada se encuadra en las líneas estratégicas del hospital, la promoción de la salud, no sólo enfocada a mejorar la enfermedad, sino a la prevención de la misma, ha informado el centro en un comunicado.

"Nos pareció muy procedente realizar esta jornada aprovechando el Día Mundial del Riñón --el pasado 10 de marzo--, sobre todo cuando el lema elegido para este año, 'Aumentar el conocimiento para mejorar el cuidado renal', era idóneo para aportar consejos que mejoren la calidad de nuestros riñones", explicó.

La enfermedad renal crónica se produce cuando los riñones están dañados y no producen Klotho (una hormona antienvejecimiento) o no filtran la sangre como deberían, lo que aumenta notablemente el riesgo de envejecimiento acelerado, de muerte prematura y de tener que recurrir a la diálisis. El problema adicional es que la patología no presenta síntomas hasta que ya es demasiado tarde.

En este sentido, la Sociedad Europea de Cardiología indica que todos los varones mayores de 40 años y las mujeres mayores de 50 años, o con menopausia, deberían saber si pierden albúmina en orina y conocer su tensión arterial y el porcentaje de función de sus riñones mediante un análisis de orina y otro de sangre, respectivamente.

Además de los criterios de edad, cualquier persona con factores de riesgo de enfermedad de los riñones debería seguir un control riguroso, según explicó durante la jornada el doctor Alberto Ortiz Arduan, especialista en Nefrología e Hipertensión. Entre estos factores de riesgo se encuentran los problemas de corazón, el nacimiento prematuro, la diabetes, la hipertensión o el cáncer.

A pesar de que, con el paso de los años, tendrá lugar una pérdida de la función renal, el doctor Ortiz señaló pautas para conservarla al máximo, más allá de la toma de fármacos, como evitar que suba la tensión arterial, limitar el consumo de sal o realizar 30-60 minutos de ejercicio al día.

También apuntó la conveniencia de evitar el exceso de calorías -sobre todo las llamadas 'calorías vacías', que son el azúcar y el alcohol-, limitar los alimentos y bebidas ricos en fosfato, ya que sobrecargan al riñón, y evitar las grandes cantidades de proteínas y los tóxicos, como el tabaco y los antinflamatorios no esteroideos.

Además, el nefrólogo recomendó evitar ciertas modas dañinas a nivel renal como las dietas 'juicing', los suplementos de gimnasio y los diuréticos o laxantes para perder peso. Por el contrario, aconsejó la ingesta de alimentos frescos.

"Una norma fácil es comer de mercado, no de supermercado. Es decir, cocinar en casa evitando los alimentos procesados, es decir, evitando la sal, los fosfatos y las calorías ocultas", subrayó el doctor, que recordó que es "crucial" promover la salud renal para evitar, en la medida de lo posible, "el envejecimiento acelerado y la necesidad de diálisis".

"Hay tratamientos que ayudan a conservar la función de los riñones dañados, como los que bloquean el eje renina-angiotensina-aldosterona y los inhibidores de SGLT2. Además, hay que abordar la causa que ha producido la enfermedad renal, como un control adecuado de la presión arterial y de la diabetes o bajar el peso", apuntó la doctora Soledad Pizarro, también especialista en Nefrología.

Por ello, el principal reto en la atención al paciente renal es la concienciación de la salud renal y la prevención de la patología, objetivo para el que el Servicio de Nefrología del hospital villalbino ha diseñado un programa de prevención con el que detectar a los pacientes con riesgo de enfermedad renal avanzada antes de su aparición y poder ayudar así a ralentizar su progresión.