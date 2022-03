Lasquetty censura que el Gobierno de España dé una ayuda de "4 céntimos por litro" tras una semana "insultando" a los transportistas

Archivado en:

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha censurado que el Ejecutivo central dé una ayuda de "4 céntimos por litro" a los transportistas tras una semana "insultándoles".

Así lo ha señalado a los medios de comunicación tras presentar una mesa redonda junto a la Cámara de Comercio de Madrid. Este lunes el Gobierno central daba 'luz verde' a una bonificación de 500 millones de euros para los transportistas.

Fernández-Lasquetty entiende que lo que debería hacerse es suspender todos los impuestos a la electricidad y a los hidrocarburos como forma de aliviar el ascenso de los costes tanto a empresas como a familias.

"No puede pasarse una semana despreciando e insultando a personas dedicadas al transporte, que han visto como sus costes crecen de manera exponencial, y darles cuatro céntimos por litro de gasolina. Eso no es ayuda ni es nada", ha asegurado tajante el consejero madrileño, quien ha recordado que la rebaja de tributos fue la apuesta del Ejecutivo autonómico en la Conferencia Sectorial del ramo.

En esta reunión entiende que se contrató que el Gobierno central "no está a la altura" de un crisis energética de estas dimensiones --no vista desde hace "50 años"-- y que es incapaz de dar "soluciones reales a la misma" cuando estos costes están "impactando en toda la economía".

Entiende, además, que teniendo otros países que han suspendido estos impuestos --entre los que ha citado a Francia, Polonia e Irlanda-- el Ejecutivo nacional simplemente "no quiere hacerlo" por una "obsesión fiscal" centrada en recaudar mucho y luego "ver a quién se le reparte"

Por último se ha referido a el 'tope' al precio de la luz y el descarte por parte del Ejecutivo central de proponer limitarlo a 180 euros por megavatio hora.

"Ahora que lo han mirado mejor no irán por esa vía. No podemos tener un Gobierno de aficionados que van improvisando en circunstancias como las de ahora. Hace falta rigor y tomarse en serio la situación", ha criticado el consejero, quien entiende de todas formas que esta no era "la mejor solución" a la crisis energética.