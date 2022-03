Madrid, 21 mar.- El puertorriqueño Jhay Cortez encabecerá el festival Madrid Puro Reggaeton 2022 que tendrá lugar entre el 24 y 25 de junio en La Caja Mágica de Madrid y que también contará con otros artistas, previamente anunciados, como Gente de Zona, Ñengo Flow, Eladio Carrion, Morad, Bad Gyal y Juan Magán.

Nacido Jesús Manuel Nieves (Río Piedras, 1993) se formó musicalmente entre su país natal y New Jersey (EE.UU.), iniciando su carrera como compositor y productor al servicio de artistas como J Balvin, de cuya mano llegó también su despegue como solista gracias al tema "No me conoce", en cuya grabación intervino asimismo Bad Bunny.

"Mi meta siempre fue ser cantante, y ahora lo conseguí", celebró a Efe tras el lanzamiento de su disco de debut, "Famouz" (2019), que permaneció más de 70 semanas entre los primeros puestos de la lista de álbumes latinos en EE.UU.

Tras este llegó el sencillo "Dakiti", con el que ratificó su ascensión con el apoyo del público y premios como el Billboard Music Award a la mejor canción.

En 2021 publicó su más reciente disco, "Timelezz", al que siguió hace solo unos días el sencillo "Sensual bebé" como preámbulo a la gira que lo llevará por Estados Unidos y Europa, con paradas en ciudades, además de Madrid, como Barcelona, Zúrich y Londres.

Madrid Puro Reggaeton constatará su estatus como estrella del género, con una oferta que incluirá a una treintena de figuras del reguetón, el trap y el pop latino en dos escenarios simultáneos.

Organizado por el Grupo Hermanos Toro, que son responsables de otras citas nacionales como Dreambeach, Weekendbeach o Cabo de Plata, esta será la primera edición de este festival que intentó celebrarse inicialmente en 2020.