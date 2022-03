Díaz Ayuso censura a Casado y a Egea por intentar dividir a su Gobierno y crear "una maquinaria" para destruirla

Archivado en:

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este lunes que no ha vuelto a hablar con el todavía presidente del PP, Pablo Casado, y el exsecretario general, Teodoro García Egea, a quienes ha acusado de intentar destruirla con "un relato de corrupción donde no lo había" para que no optara a presidir el partido en Madrid.

"Lo que ha pasado es una maquinaria que se puso para destruirme en lo personal y en lo político", ha señalado Ayuso en una entrevista con Antena 3, donde ha vuelto a arremeter contra la anterior dirección nacional del PP.

Ayuso ha dicho que no ha vuelto a hablar con Casado desde que se desató la crisis interna dentro del PP por el presunto espionaje dirigido desde Génova por el contrato de 1,5 millones de euros relacionado con su hermano para la compra de mascarillas, y ha afirmado que quiere "pasar página" pero está "molesta".

"Lo que ha pasado es muy grave y las heridas no se pueden cerrar así, tienes que ver qué ha sucedido y asegurarte de que esto nunca más ocurrirá", ha expresado la presidenta regional, al tiempo que ha reiterado que "nunca he mentido, siempre dije que mi sitio es Madrid", en alusión a sus posibles aspiraciones nacionales.

Ayuso ha censurado que Casado y Egea intentaron "dividir" a su Gobierno, al grupo parlamentario y a los alcaldes, y ha añadido que "el problema no era solo conmigo".

"Toda la organización estaba cansada por muchas cosas distintas", ha declarado la mandataria, quien ha considerado que está pagando "desde la oposición hasta los que eran míos" los resultados de las elecciones del 4 de mayo, "en lugar de haberlo canalizado para conquistar la Moncloa".

"Se instalaron en que había que destruirme, que había que crear una supuesta corrupción y sacarme del mapa, había que dividirme, desgastarme", ha criticado Ayuso, que ha asegurado que siempre estuvo "al servicio" de la anterior dirección.

Sobre la investigación de la Fiscalía del contrato relacionado con su hermano por el presunto cobro de comisiones, Ayuso ha afirmado que el propio Ministerio Público ya dijo que "aquí no había nada que investigar", por lo que confía en que se archivará la denuncia interpuesta por la oposición.

"Es un contrato legal en el que ni yo he participado ni he tenido absolutamente nada que ver, está todo registrado y fiscalizado", ha subrayado.

Sobre el presidente de la Xunta y futuro líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que el partido vive "un momento de paz" y de "ilusión", que hará que comience "una etapa nueva" con un hombre "solvente" que "ha sido todo", tras cosechar cuatro mayorías absolutas.