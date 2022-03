Mario Suárez: "Oblak ha evitado que podamos empatar"

Madrid, 19 mar.- Mario Suárez, centrocampista del Rayo Vallecano, lamentó este sábado que "el paradón" que le hizo Jan Oblak impidió el empate de su equipo contra el Atlético de Madrid en el estadio de Vallecas (0-1), al tiempo que explicó la mala racha de su conjunto desde la falta de efectividad ofensiva en comparación con la primera vuelta y que enfocó a "ser más determinante" en las áreas para conseguir salir de esta situación.

"He tenido dos ocasiones. Una la ha sacado Reinildo bajo palos y luego he buscado el palo largo y Jan ha hecho un paradón como los que hace él y ha evitado que podamos empatar", dijo en declaraciones a 'Movistar' al término del encuentro.

El Rayo se quedó de nuevo a cero en ataque. "Me preocuparía más si no generáramos. Llegamos mucho al área, cargamos mucho y es cierto que no estamos acertados de cara al gol. En la primera vuelta fuimos muy efectivos, sacamos 31 puntos y ahora hemos sumado sólo uno por eso", repasó.

"Por suerte, tenemos un colchón que nos lo hemos ganado, estamos a ocho puntos del descenso, tenemos partidos difíciles aquí en casa, pero tenemos que sumar de tres a partir del siguiente partido en casa e ir a ganar a Granada para conseguir los puntos que necesitamos lo antes posible", añadió "Tenemos que ser más determinantes en las áreas. Sabemos que ahora nos está costando hacer goles. Tenemos que partir de conseguir portería a cero y luego aprovechar y ser más efectivos de cara al gol", explicó.