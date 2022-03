Trejo: "Sabíamos que el bache iba a llegar, pero no tan largo"

Madrid, 19 mar.- Óscar Trejo, centrocampista del Rayo Vallecano, explicó este sábado, tras la derrota contra el Atlético de Madrid, que su equipo sabía que el "bache iba a llegar" con la primera vuelta que había hecho, pero no esperaba que se alargara tanto, ya hasta las diez jornadas, aunque insistió en el trabajo para salir de esta mala racha y lograr "la victoria" que devuelva "la tranquilidad" a su conjunto.

"Hemos hecho un partido bueno. Sabíamos que ellos tenían un desgaste tremendo del partido de entre semana de Champions y teníamos nuestras armas. Hemos querido jugar nuestro partido, pero al final contra los equipos grandes marcan los detalles. Nos falta marcar las ocasiones que tenemos. Hemos tenido ocasiones claras que en la primera vuelta entraban y ahora está costando más", explicó el futbolista argentino, entre sus declaraciones en la rueda de prensa y a 'Movistar'.

"Con la primera vuelta que habíamos hecho, sabíamos que el bache malo iba a llegar, pero no esperábamos que se alargue tanto como diez partidos. El equipo sigue intentando, nuestro estilo de juego no se cambia, pero los resultados no están llegando. Sobre todo, ahora hay que tener tranquilidad, seguir trabajando, ver en el parón qué tenemos que mejorar y nos jugamos un partido bravísimo con el Granada", expuso.

"Cuando las cosas no salen, hay que trabajar. Hemos visto lo que somos. En la segunda vuelta hemos perdido el poderío que estábamos teniendo en la primera vuelta. Ojalá que llegue pronto la victoria que nos tranquilice un poco", apuntó.

También habló de la situación en la grada de Vallecas, con el público enfrentado a la directiva del Rayo. "A la gente se le ha ayudado poco y se están mejorando las cosas. Hoy se ha sentido el aliento de la gente, contra el Sevilla también, y tenerles animando es un plus para nosotros y para los rivales que vienen aquí, que lo sienten en contra", afirmó.