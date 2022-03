TikTok "killed the radio star":¿Por qué la plataforma china sedujo a Rosalía?

Madrid, 19 mar.- Aunque The Buggles proclamaran en 1981 con el nacimiento de MTV que los videoclips habían acabado con las estrellas de la radio, lo cierto es que ha sido la plataforma TikTok 40 años más tarde la que ha usurpado realmente el viejo poder de las emisoras para empujar el éxito de una canción.

Que la compañía china está revolucionando el mundo de la música hasta convertirse en imprescindible lo muestra que gigantes como Rosalía hayan decidido incluirla de forma central en la estrategia de presentación de su esperadísimo tercer disco de estudio, "Motomami", con un concierto seguido por millones de personas de todo el mundo.

"Esta es la plataforma más viva de todas ahora mismo", reconoce a Efe la artista catalana, que abrió su cuenta a principios de 2020 y ha utilizado sus habituales vídeos cortos (entre 15 segundos y 10 minutos) para acercarse más a sus seguidores. "Llevo años riéndome, aprendiendo recetas, hablando... Es un lenguaje", sentencia.

Precisamente por ello hubo un empeño por expresarse en este concierto en los términos de sus potenciales espectadores, empleando solo teléfonos móviles y movimientos de cámara sencillos, como los que podemos hacer cualquiera de nosotros en casa, junto a otros algo más complejos, en un montaje de 30 minutos que igual podía verse en formato vertical que horizontal.

En palabras de Karen Saurí, jefa del departamento de vídeos musicales de la productora Canadá, el objetivo era "crear algo que la gente pudiera recrear en sus cuartos y que les hiciera sentirse parte de lo que estuviera haciendo Rosalía, en vez de algo donde ella apareciera como elevada a otro nivel".

¿QUÉ LLEVA A LOS ARTISTAS A TIKTOK?

Cada vez que una canción registrada suena en TikTok, ya sea un vídeo del propio artista o en el desarrollado por otro usuario que la recrea con un contenido y propósito nuevo (una coreografía, una parodia...), el autor recibe las correspondientes regalías.

Aunque el dato depende de variables como si la visualización la realiza un subscriptor "premium", según algunas fuentes por cada 1.000 reproducciones de un vídeo se generan entre 1,8 y 3,6 céntimos de euro para el artista, aún menos que las ya de por sí criticadas retribuciones de Spotify, que son de entre 2,7 y 4,5 céntimos.

¿Cuál es entonces el gran atractivo para los creadores? Según sus datos, el 80 % de los usuarios descubre nueva música, el 47 % afirma que después añaden la canción a favoritos y el 46 % visita el perfil del artista, convirtiéndose en perfecto complemento de plataformas como la sueca, que son pozos sin fondo de novedades y catálogo donde cribar contenido es más difícil al no haber consolidado esa figura central del prescriptor.

"En TikTok, si te cogen cuatro 'influencers', ya sabes que el tema está 'pegao'", aseguraba a Efe el joven dúo español Funzo & Baby Loud sobre las claves del éxito fulgurante de algunos de sus temas.

Paul Hourican, director de Operaciones Musicales de TikTok, explica así ese fenómeno: "Nuestra comunidad cuenta ya con mil millones de personas en todo el mundo, por lo que medimos las creaciones en términos de millones y las visualizaciones en términos de miles de millones; el impacto es enorme".

Solo en 2021, 430 canciones superaron en 2021 los mil millones de visualizaciones, el triple que en 2020, con éxitos como "Astronaut In the Ocean", del artista australiano Masked Wolf, o "Beggin", de Måneskin.

Tras los pasos de Rosalía han ido muchas otras grandes estrellas, como Ed Sheeran, que se unió el pasado año anticipando las canciones de su nuevo álbum, o J Balvin, que protagonizó un directo como Vetusta Morla, primer grupo español en hacerlo para presentar el disco "Cable a tierra", o los mismísimos Beatles, con una docena de canciones puestas al servicio de la plataforma desde octubre.

CADA VEZ MÁS INTERGENERACIONAL

¿Pero no era esta una plataforma adolescente? "Es uno de los principales mitos que hay alrededor nuestro", asevera Hourican, antes de informar que, "si bien es cierto que en un primer momento fue acogido principalmente por usuarios de la generación Z y 'millenial'", según el estudio "The Power of TikTok" elaborado por Kantar el 67 % de sus usuarios mundiales superan los 25 años.

"La comunidad de TikTok es intergeneracional. Las familias vienen juntas a disfrutar de la plataforma, ya sea creando contenido, como puede ser el caso de Judy Dench con su nieto, o entreteniéndose con él. Es un reflejo de la sociedad, sin importar si son grandes éxitos o nuevas tendencias. Aquí está Led Zeppelin, pero también U2 ¡y Raphael!", destaca a Efe el directivo.

La compañía se afana mucho en destacar que sobre todo "es el lugar donde nacen nuevos talentos" y citan ejemplos como "Nuestra Canción" de los colombianos Monsieur Periné, que en 2021 generó 1,2 millones de creaciones de vídeo, o "Mon Amour" de Zzoilo, cuyo remix con Aitana goza de más de 168.000 vídeos.

De allí ha salido también el futuro representante de Reino Unido en Eurovisión, Sam Ryder, que con su tema "Space Man" ha logrado posicionar a su país en cuarto lugar en las apuestas.

"Estamos encantados de ver cómo artistas africanos han alcanzado un gran éxito en Europa, como CKay y Nimco Happy, y hemos conseguido que artistas europeos lleguen a Estados Unidos. Ningún otro servicio de música tiene la capacidad de hacer esto de la forma en que lo hace TikTok", asegura Hourican.

¿ESTÁ TRANSFORMANDO LA FORMA DE HACER MÚSICA?

Todos los géneros parecen tener cabida, aunque por este orden los que mejor funcionan a nivel mundial son la música latina, el hip hop y el pop. Por otro lado, la tentación de triunfar allí es tan grande que en los últimos tiempos muchos temas parecen concebidos "ad hoc" para explotar en la plataforma.

"Es cierto que algunos artistas están creando música pensando en TikTok. Lo vimos con la aparición de la música pop para las audiencias de radio y del álbum para el vinilo y el CD", reconoce Hourican, antes de señalar que, como plataforma de vídeos cortos, "seleccionar la parte correcta de la canción para usarla en TikTok siempre será algo importante".

En ese punto cabe volver la vista a Rosalía, cuyo tema "Chicken Teriyaki" parecía expresamente elegido como sencillo de anticipo de "Motomami" para este fin. "Hay una intención coreográfica específica en ella, tiene un tono", concede ella, antes de negar que fuese concebido de forma premeditada para la plataforma china: "Todas las canciones pueden tener su vida allí".

Javier Herrero