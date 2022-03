La noche en que Simeone desesperó a Guardiola

Madrid, 18 mar.- La 'Champions' vuelve a cruzar a Diego Pablo Simeone y Pep Guardiola. Ambos guardan en su memoria una noche: la del 3 de mayo de 2016, cuando el conjunto rojiblanco se impuso al Bayern Múnich de Guardiola en un ejercicio de resistencia defensiva fuera de lo común que les llevó a la final de Milán.

"Siempre pienso que si atacas bien puedes encontrar algún espacio", explicaba Guardiola sobre aquella noche en el documental sobre Simeone que se estrenó hace algunas semanas en la plataforma 'Amazon Prime Video'.

Durante 90 minutos, el poderoso Bayern que dirigía el técnico catalán -con Robert Lewandowski, Franck Ribery, Douglas Costa y Thomas Müller en el ataque- solo encontró dos: un saque de falta directo que anotó Xabi Alonso y un cabezazo de Lewandowski.

Pero el Atlético, que se pasó la mayor parte del encuentro refugiado en su defensa y achicando vías de agua por doquier, encontró uno: un contragolpe en el que Fernando Torres puso un pase al hueco para Griezmann, que recorrió casi medio campo para plantarse ante Manuel Neuer y hacer el 1-1. Y fue suficiente.

Lewandowski haría después el 2-1, pero sería en vano ya que el tanto de Griezmann tenía valor doble, al ser tanto en campo rival en una eliminatoria empatada -que venía de un 1-0 rojiblanco en el Vicente Calderón, un golazo de Saúl Ñíguez- y suponía el pase a la final de Milán.

Las estadísticas oficiales de la UEFA de aquel partido son expresivas: 68% de posesión para el Bayern por 32% del Atlético, 34 disparos del conjunto alemán (7 del Atlético), de los cuales 12 fueron a puerta (4 del equipo rojiblanco). 591 pases completados del equipo de Guardiola por 154 de los de Simeone.

"Yo soy incapaz de hacerle eso a mis equipos, incapaz. Pero lo admiro. Esa capacidad de resistencia, de resistencia, porque en algún momento la abeja te va a picar", revela Guardiola en ese mismo documental.

También Simeone -que este viernes manifestó su admiración por el técnico catalán del Manchester City- recuerda aquel encuentro con angustia. "Son aquellos partidos que dices: no es verdad, no puede ser verdad lo que estoy viendo, no podemos cruzar la mitad de la cancha", explica el 'Cholo' en el audiovisual.

El Atlético realizó 36 entradas sobre el Allianz Arena aquella noche, por 9 de su rival, y recuperó 47 balones, frente a 37 del Bayern.

"La sensación era que estábamos jugando a un deporte diferente", recuerda el capitán de aquel equipo, Gabi Fernández, años después. "El peor partido de mi vida", coincide Koke. "Es el partido que más superioridad he sentido del rival en toda mi carrera", añade Fernando Torres.

Pero el Atlético pasó. Y se presentó en la final de Milán en la que tuvo a su alcance el primer título de la 'Champions' de su historia, que se escapó con el penalti fallado por Juanfran Torres en la tanda definitiva, aunque pudo haber llegado antes si Griezmann hubiera anotado uno que tuvo en la segunda parte del encuentro.

Aquel cruce no es el único enfrentamiento entre Simeone y Guardiola, que también compartieron un encuentro liguero en febrero de 2012. El 'Cholo' apenas llevaba menos de dos meses al frente del equipo rojiblanco, y Guardiola encaraba el cierre de su última campaña de su exitosa etapa en 'Can Barça'.

Aun así, el conjunto rojiblanco plantó cara en el Vicente Calderón. Dani Alves adelantó al Barcelona en el minuto 35, y Radamel Falcao igualó el duelo a la vuelta del descanso. Resolvió el duelo el verdugo habitual del Atlético: Lionel Messi, con un gol de falta directa a poco más de diez minutos del final.

La 'Champions' vuelve a unir a Simeone y Guardiola. El 5 de abril en el Etihad Stadium y el 13 del mismo mes en el Wanda Metropolitano. Habrá tomado buena nota el técnico del City de cómo abordar la capacidad de resistencia del Atlético de Simeone, que en esta temporada no es, ni mucho menos, tan fiable en su defensa como aquel que superó el asedio del Allianz Arena.

Miguel Ángel Moreno