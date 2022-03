Tebas: "ElClásico es uno de los eventos deportivos más importantes del mundo"

Madrid, 17 mar.- Javier Tebas, presidente de LaLiga, afirmó este jueves en la Plaza de Callao de Madrid, con motivo de la inauguración oficial de #ElClásicoEnMadrid con la participación de representantes institucionales de ese organismo y el Ayuntamiento de Madrid, que ElClásico de este domingo entre el Real Madrid y el Barcelona "es uno de los eventos deportivos más importantes del mundo".

“ElClásico es uno de los eventos deportivos más importantes del mundo y desde LaLiga queremos salir a las calle para vivirlo al máximo con nuestros aficionados", dijo Tebas.

"Aunque este partido se vive de forma global, la ciudad que acoge el encuentro, Madrid, coincidiendo además con su capitalidad mundial del deporte, merecía que hiciéramos este despliegue por algunos de sus principales rincones”, añadió el presidente de LaLiga.

Durante el acto se han presentado las acciones que tendrán lugar del 17 al 20 de marzo, como antesala al partido que disputarán el Real Madrid y el Barcelona el domingo.

Sofía Miranda Esteban, concejala delegada de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, dijo en el acto que “Madrid no se entiende sin fútbol; y es que tenemos la suerte de contar con grandes clubes históricos para LaLiga, pero estoy convencida de que la pasión por el fútbol no sería la misma sin esta rivalidad centenaria que convierte cada ElClásico en el partido del siglo. Porque Real Madrid y FC Barcelona son rivales íntimos; no se entendería la grandeza de los dos clubes si no existiera el otro”.

Para Fernando Sanz, director de Relaciones Institucionales Internacionales y director del Programa de Embajadores y Leyendas, señaló: “Los que hemos jugado ElClásico durante nuestra carrera sabemos que este partido no es uno más. Se vive entre los aficionados de una forma especial desde días antes. Por tanto, todo lo que sea acercarnos a ellos durante estos días mediante actividades interactivo-deportivas es algo muy positivo, que sirve además para soltar los nervios que todos tenemos hasta que la pelota empieza a rodar”.

Gaizka Mendieta, embajador de LaLiga, aseguró que “con todos los eventos organizados por LaLiga y por el Ayuntamiento de Madrid, ElClásico se espera con más ganas. Estos corpóreos repartidos por la ciudad ayudan a que la gente sea aún más consciente de que el partido es el domingo”.

También participó el argentino Javier Saviola, leyenda de LaLiga y que jugó en ambos clubes, y que, desde el Bar Alba, en la Calle Goya y con mitovo de la Ruta de la Tapa, dijo que espera “un partido parejo con ambos equipos en tendencia ascendente y un encuentro espectacular, como nos tiene acostumbrados ElClásico a lo largo de la historia”.

ElClásico se vivirá del 17 al 20 de marzo por toda la ciudad de Madrid, con actividades para todos los públicos, desde la Ruta de la Tapa hasta la distribución de Corpóreos en diferentes puntos representativos de Madrid, pasando por múltiples actividades en la Plaza de Callao.