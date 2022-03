Acercarse a Europa, escapar del descenso

Bilbao/Getafe (Madrid), 17 mar.- El Athletic y el Getafe abrirán este viernes en San Mamés la jornada 29 de LaLiga Santander con la mirada puesta en sus respectivos objetivos, el de volver a acercarse a Europa en el caso del equipo bilbaíno, y el de mantenerse alejado de los puestos de descenso en el del madrileño.

El Athletic llega al choque tras la decepción de la derrota de la última jornada en el Benito Villamarín ante un Betis que volvió a enviarle a cinco puntos del séptimo clasificado, el Villarreal, a siete del sexto, la Real Sociedad, y a nueve del propio equipo verdiblanco, quinto y al que quería auparse a solo tres.

Su derrota, encadenada a las tres victorias de los equipos que le preceden, dejó al conjunto rojiblanco con el peligro de descolgarse de la pelea europea todavía con diez jornadas por disputarse.

Las dos primeras la jugará en San Mamés, donde los de Marcelino García Toral han recuperado poderío y han enganchado tres triunfos seguidos en Liga, ante Espanyol, Real Sociedad y Levante.

Frente al Getafe, el Athletic espera seguir en esa línea y llegar al próximo parón liguero con la ilusión de que ganando el siguiente encuentro frente al Elche, que también es en 'La Catedral', pueda volver a recuperar unas opciones europeas que ahora no son muchas.

Los 'leones' reciben al 'Geta' con las bajas de Íñigo Martínez y Dani García, el primero por una sobrecarga que no acaba de curar y el segundo por una pubalgia. Sin ambos, Marcelino pierde a dos jugadores clave en su estructura defensiva. Íñigo en defensa y Dani en el centro del campo.

No obstante, las parejas Daniel Vivian-Yeray Álvarez y Unai Vencedor-Mikel Vesga también son de su confianza apuntan a repetir de inicio como en Sevilla.

Junto a ellos, también probablemente el resto del equipo que salió al Villamarín. Con Unai Simón bajo palos; Oscar de Marcos y Yuri Berchiche en los laterales; Alex Berenguer e Iker Muniain en las bandas en medio campo; y Oihan Sancet e Iñaki Williams arriba.

De haber algún cambio, que no se espera, sería la entrada de Raúl García y/o Nico Williams en las posiciones más adelantadas; o la de recién renovado Mikel Balenziaga por un Yuri que no atraviesa por su mejor momento en el lateral izquierdo.

Por su parte, el Getafe llegará a San Mamés con todo su arsenal. Sólo tiene una duda, la del uruguayo Mauro Arambarri, que aún arrastra problemas en un aductor. Por precaución, la pasada jornada frente al Valencia tuvo que abandonar el duelo antes de tiempo tras forzar para jugar y es posible que Quique Sánchez Flores prefiera no arriesgar con uno de sus mejores activos.

Si finalmente no entra en el once, probablemente su sustituto será Óscar Rodríguez, que ha ganado la partida a Gonzalo Villar, al turco Okay Yokuslu y al portugués Florentino Luís como primer sustituto de alguno de los tres fijos en el centro del campo.

El resto de la plantilla está disponible para el técnico del Getafe, que por segunda jornada consecutiva no tiene ni sancionados ni lesionados. Sólo deberá tener cuidado con cuatro jugadores aprecibidos y, que en el caso de ver cartulina amarilla, podrían perderse un encuentro clave la próxima jornada ante un rival directo por no descender como el Mallorca.

Son el mismo Arambarri, Jorge Cuenca y los serbios Stefan Mitrovic y Nemanja Maksimovic. Todos son clave en el esquema del Getafe y Quique, aunque sería una sorpresa, podría no arriesgar con alguno de ellos para contar con los máximos efectivos posibles de cara al duelo vital frente al Mallorca.

Y es que, el Getafe es el único equipo de LaLiga Santander que no ha ganado fuera de su estadio esta temporada. De hecho, no lo consigue desde el 2 de mayo de 2021, cuando superó al Huesca 0-2. Desde entonces, han pasado diez meses y dieciséis días y acumula diecisiete partidos (tres la temporada pasada) como visitante sin sumar tres puntos.

En los cinco grandes torneos de Europa (Bundesliga de Alemania, Ligue 1 de Francia, Premier League de Inglaterra, Serie A de Italia, LaLiga Santander de España y Primeira Liga de Portugal), sólo hay otros dos clubes que no han ganado esta campaña fuera de su estadio: el Greuther Fürth y el Os Belenenses, colistas de la Bundesliga y de la Primeira Liga, respectivamente.

Por eso, el Getafe se enfrentará a una maldición en un estadio muy complicado y en un momento errático. Acumula cinco jornadas sin ganar (dos derrotas y tres empates) y necesita una victoria cuanto antes para alejar los fantasmas del descenso que durante un gran tramo de la temporada estuvieron presentes en el club azulón.

Ahora, con un colchón de cuatro puntos sobre el último club que perdería la categoría, el Cádiz, no quiere rozar una posición incómoda que ocupó en las diecisiete primeras jornadas. Para evitarlo, tendrá que ganar en San Mamés.

-- Alineaciones probables:

Getafe: Soria; Damián, Djené, Mitrovic, Cuenca, Olivera; Aleñá, Arambarri u Óscar, Maksimovic; Sandro y Enes Ünal.

Athletic: Unai Simón; De Marcos, Vivian, Yeray, Yuri; Berenguer, Vencedor, Vesga, Muniain; Sancet e Iñaki Williams.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño).

Estadio: San Mamés.

Hora: 21:00.

-----------------------------------------------------------------

- Posiciones: Athletic (8º, 40 puntos); Getafe (15º, 28 puntos).

- La clave: El acierto en las áreas. El Athletic suele llegar muchos al área rival, pero le cuesto meter goles. El Getafe llega menos pero aprovecha mejor sus ocasiones.

- El dato: el Getafe es, junto al Greuther Fürth y el Os Belenenses, uno de los equipos de las cinco grandes Ligas que aún no ha ganado a domicilio. En concreto, desde que ganó 0-2 al Huesca el 2 de mayo de 2021, acumula diez meses y dieciséis días sin conseguirlo.

- La frase:

. Marcelino García Toral (Athletic): "El Getafe, con Quique, tiene una eficacia altísima en las dos áreas. Llega poco pero mete mucho goles".

. Quique Sánchez Flores (Getafe): "El Athletic es el fiel reflejo de lo que es Marcelino".

- El entorno: La afición del Athletic se decepcionó mucho con la derrota en el Villamarín, que ha dejado muy difícil a su equipo clasificarse para una competición europea.