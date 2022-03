Una 'Liga' de seis contra el descenso

Madrid, 17 mar.- Entre el 'clásico' Real Madrid-Barcelona y la apretada pugna por la Liga de Campeones, otra Liga comienza su cuenta atrás desde este viernes, con 10 jornadas y 30 puntos en juego contra el descenso para el Getafe, el Mallorca, el Granada, el Cádiz, el Alavés y el Levante, en situaciones dispares, pero todos ellos incluidos en el esprint por esquivar las tres plazas directas a LaLiga Smartbank al cierre del curso en mayo.

Son los seis últimos de la clasificación, concentrados en nueve puntos -de los 28 del Getafe a los 19 del Levante-, aunque la línea que separa actualmente la salvación del abismo está fijada en los 25 que suma el Granada, cuarto por abajo. Más arriba están el Espanyol, el Elche y el Rayo, con 33 puntos el conjunto catalán, que es duodécimo, y con 32 tanto el bloque ilicitano como el madrileño. Salvo que sufran un descuido prolongado, hoy parecen fuera del peligro.

EL GETAFE, EN VENTAJA, SIN VICTORIAS COMO VISITANTE Y CON UN DUELO DIRECTO

De los seis, el Getafe tiene más ventaja que ninguno, pero son sólo cuatro puntos por encima del Cádiz, antepenúltimo. Y una inercia inquietante- No ha ganado ninguno de sus últimas cinco citas del torneo, con dos derrotas y tres empates, y con un déficit que aún a diez jornadas del final persiste en su recorrido en esta Liga: no ha vencido como visitante en toda la competición. Es el único que no lo ha hecho, ya con 14 salidas disputadas.

Le quedan cinco encuentros más fuera de su terreno (contra el Athletic Club, este mismo viernes, y contra el Real Madrid, el Celta, el Osasuna y el Elche) y otros tantos en el Coliseum Alfonso Pérez frente al Mallorca -su único duelo directo contra una adversario en la misma competencia que él por la permanencia-, el Villarreal, el Betis, el Rayo Vallecano y el Barcelona. Al conjunto azulgrana lo recibirá en la penúltima cita. Terminará en Elche.

EL MALLORCA, 5 DERROTAS SEGUIDAS Y 3 ENFRENTAMIENTOS DIRECTOS

Justo detrás de los 28 puntos del equipo de Quique Sánchez Flores, que además tiene ganados sus enfrentamientos particulares en el caso de un hipotético empate final a puntos con el Granada, el Cádiz y el Levante, además de igualado con el Alavés, aparece el Mallorca, dos puntos por debajo de él y dos por encima del descenso.

Las cinco derrotas consecutivas, después de dos victorias seguidas, alarman al conjunto balear para el futuro más inmediato, que lo desafía con tres duelos directos por la salvación contra el Getafe, el Alavés y el Granada. El primero como visitante; el segundo y tercero en casa. También jugará contra tres de los cuatro primeros: el Atlético de Madrid en Son Moix, el Barcelona en el Camp Nou y el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Las visitas al Espanyol, al Elche y al Osasuna, además de la recepción del Rayo Vallecano, completan el calendario del Mallorca, que, por ahora, tiene a su favor un enfrentamiento particular, ante el Cádiz, y otro en contra, ante el Levante.

EL GRANADA, 1 PUNTO DE COLCHÓN Y 7 DERROTAS EN LAS ÚLTIMAS 8 JORNADAS

También sigue fuera del descenso el Granada, que cambió de entrenador, Rubén Torrecilla por Robert Moreno, antes de su última derrota por 0-1 frente al Elche, la séptima en las últimas ocho jornadas del conjunto andaluz. No ha ganado en todo 2022, desde que se impuso por 2-1 al Atlético de Madrid el pasado 23 de diciembre. Son ya diez encuentros seguidos sin triunfo que lo mantienen al borde del abismo, un punto por delante del Cádiz.

Igual que el Mallorca, tiene tres choques directos de aquí al final (contra el Alavés y el Mallorca fuera y contra el Levante en casa). También tiene tres compromisos frente a rivales de la zona alta (el Atlético de Madrid, el Sevilla y el Betis, todos lejos del estadio Nuevo Los Cármenes). Los otros cuatro son ante el Rayo, el Celta, el Athletic y el Espanyol, todos como local.

EL CÁDIZ, 1 DERROTA EN LOS ÚLTIMOS 7 PARTIDOS Y UN CALENDARIO MUY EXIGENTE

El descenso lo marca el Cádiz, que tan solo ha perdido uno de sus siete partidos desde la llegada del entrenador Sergio González, pero, a la vez, sólo ha ganado dos. Tiene perdida la diferencia individual con el Getafe y el Mallorca, ganada con el Levante, empatada con el Granada y pendiente de decidir con el Alavés.

Con el equipo vitoriano cerrará la temporada en el estadio de Mendizorrotza. Antes, jugará en el Nuevo Mirandilla con el Villarreal, el Betis, el Athletic, el Elche y el Real Madrid y fuera frente al Valencia, el Barcelona, el Sevilla y la Real Sociedad. Su calendario es imponente. Está a un punto de la zona de permanencia.

EL ALAVÉS, 1 TRIUNFO EN 16 PARTIDOS Y 4 DUELOS DIRECTOS POR DISPUTAR

La penúltima posición corresponde a día de hoy al Alavés, que no ha ganado ninguno de sus últimos cuatro choques de la Liga y, aún más inquietante, sólo ha sido capaz de vencer uno de sus dieciséis encuentros más recientes del campeonato, pero está a tres puntos del Granada, que marca la salvación en la actualidad.

Es el equipo con más duelos directos por disputar en las últimas diez citas, con cuatro (esta misma jornada en su casa contra el Granada, dentro de cinco ante el Mallorca fuera y en las dos finales ante el Levante, como visitante, y el Cádiz, como local), y el que menos partidos afronta contra los cuatro primeros de la clasificación, con sólo uno, contra el Atlético de Madrid en el estadio Wanda Metropolitano el próximo 2 de abril.

EL LEVANTE, DE MENOS A MÁS... Y AÚN A 6 PUNTOS DE LA PERMANENCIA

La reacción del Levante, que ha ganado dos de sus últimas cinco jornadas, con sólo una derrota en ese tramo, sólo le ha dado por el momento para estar a seis puntos de la zona de permanencia, en la que insiste a falta de diez jornadas con un calendario de suma complejidad, porque le queda jugar contra el Barcelona, el Sevilla, la Real Sociedad y el Villarreal, en casa, y frente al Real Madrid, lejos del estadio Ciudad de Valencia.

Osasuna, Valencia y Rayo, además de los duelos directos con el Granada, a falta de siete jornadas, y el Alavés, en la última, completan los diez compromisos que le quedan al conjunto azulgrana para escapar de las tres posiciones finales de la clasificación. Tiene perdida la diferencia particular en sus enfrentamientos con el Getafe y el Cádiz. Lo tiene ganado frente al Mallorca. Y aún debe jugárselo contra el Alavés y el Granada.

- LAS 10 ÚLTIMAS JORNADAS POR LA PERMANENCIA:

Jornada 29: Athletic-Getafe, Espanyol-Mallorca, ALAVÉS-GRANADA, Cádiz-Villarreal y Osasuna-Levante.

Jornada 30: GETAFE-MALLORCA, Rayo-Granada, Valencia-Cádiz, Atlético-Alavés y Levante-Villarreal.

Jornada 31: Real Madrid-Getafe, Mallorca-Atlético, Sevilla-Granada, Cádiz-Betis, Alavés-Osasuna y Levante-Barcelona.

Jornada 32: Villarreal-Getafe, Mallorca-Elche, Barcelona-Cádiz, Alavés-Rayo y GRANADA-LEVANTE.

Jornada 33: Celta-Getafe, MALLORCA-ALAVÉS, Atlético-Granada, Cádiz-Athletic y Sevilla-Levante.

Jornada 34: Getafe-Betis, Barcelona-Mallorca, Granada-Celta, Sevilla-Cádiz, Alavés-Villarreal y Valencia-Levante.

Jornada 35: Getafe-Rayo, MALLORCA-GRANADA, Cádiz-Elche, Celta-Alavés y Levante-Real Sociedad.

Jornada 36: Osasuna-Getafe, Sevilla-Mallorca, Granada-Athletic, Real Sociedad-Cádiz, Alavés-Espanyol y Real Madrid-Levante.

Jornada 37: Getafe-Barcelona, Mallorca-Rayo, Betis-Granada, Cádiz-Real Madrid y LEVANTE-ALAVÉS.

Jornada 38: Elche-Getafe, Osasuna-Mallorca, Granada-Espanyol, ALAVÉS-CÁDIZ y Rayo-Levante.

Iñaki Dufour