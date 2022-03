Quique: "Este Athletic es el fiel reflejo de lo que es Marcelino"

Getafe (Madrid), 16 mar.- Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, elogió este miércoles al técnico del Athletic Club de Bilbao, Marcelino García Toral, del que destacó la "lealtad a sus sistemas y convicciones", que han dotado al conjunto vasco del "reflejo" de sus ideas futbolísticas.

El Getafe visita esta jornada Bilbao para medirse al Athletic Club, octavo de la clasificación con 40 puntos, a siete de la sexta plaza que da acceso a competición europea.

En el banquillo del Athletic está Marcelino García Toral, un técnico "contemporáneo" a Quique que también "suma muchos partidos en Ligas importantes".

"Marcelino no tiene misterio. Es leal a sus sistemas y a sus convicciones. Es un entrenador exigente, tiene muy buena capacidad estratégica y a mi me encanta. Me reconozco mucho en él porque le gusta medir los partidos y tener bajo control las cosas para hacer los partidos más amable", dijo Quique, en conferencia de prensa.

"Este Athletic es el fiel reflejo de lo que es su entrenador. Es una mezcla de Osasuna y Valencia. Tiene la velocidad del Valencia arriba, es una amenaza constante, y la solidez y potencial defensivo de Osasuna", subrayó.

El técnico del Getafe recordó su primera visita a San Mamés al mando del equipo madrileño, el 16 de marzo de 2005, que se saldó con victoria (1-2).

"Ese partido, hace diecisiete años, nos llevó a una salvación virtual. Un miércoles, me acuerdo. Es un escenario en el que si este equipo fue capaz en sus inicios de hacer eso, con la consolidación de todos estos años, podríamos ser capaces de volverlo a conseguir", manifestó.

El Getafe afronta este partido contra el Athletic tras empatar (0-0) la última jornada contra el Valencia en el Coliseum Alfonso Pérez y situarse con 28 puntos cuatro por encima del descenso.

"Estamos bien, estamos positivos, alegres y competitivos. Venimos de un partido en el que le dimos una vuelta a la forma de estar en el terreno de juego. Nos sentimos bien. Jugamos contra un gran equipo, que está en la final de Copa, y tuvimos muy buena sensación. El partido de esta jornada se parecerá mucho", manifestó.

"Sé la dificultad de sumar en las últimas jornadas. Ahora cada punto es oro. Todo el mundo está apretando por arriba y por abajo y cualquier cosa que sea sumar es importante porque nos acerca al objetivo. Nuestra tranquilidad es ganar cada partido que ganamos. Eso nos da energía. Nuestro impulso estará en lo que vayamos haciendo cada partido", concluyó.