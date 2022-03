Zapatero insiste en que el Gobierno de España actuó "tarde y mal" en el control de Barajas

Archivado en:

El viceconsejero de salud Pública y Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha insistido este miércoles en que el Gobierno de España actuó "tarde y mal" en el control de la expansión del coronavirus a través del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

"Creo que el virus entró por las fronteras de nuestro país. No cabe ninguna duda. El Gobierno central actuó mal, tarde o nunca. No digo que fuera fácil el control por Barajas, pero sí llegaron casos por el aeropuerto", ha trasladado Zapatero durante la comisión de investigación del ramo celebrada hoy en la Asamblea de Madrid.

A su juicio, el hecho de que el Gobierno central "haya actuado tarde, mal y poco" trae "consecuencias para la transmisión", lo que cree que también ha hecho que en Madrid hubiera más madrileños contagiados.

"Este país no estaba preparado porque no teníamos una Ley de Salud Pública General. El control de puertos y aeropuertos en una pandemia es esencial, pero creo que se hizo tarde y no bien. Ha repercutido, lo tengo claro, en los infectados en Madrid", ha lanzado.