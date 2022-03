Ana Millán, alcaldesa de Arroyomolinos, no está siendo investigada por Púnica y acusa a la oposición de querer desprestigiar su imagen

Archivado en:

Tras la noticia que saltó el lunes de que la alcaldesa de Arroyomolinos había sido citada como investigada por presunta prevaricación en contratos vinculados con Púnica, el Ayuntamiento de la localidad ha puntualizado estas afirmaciones y ha recordado que no está siendo investigada en la trama de corrupción.

Fuentes municipales han explicado que el caso no está incluido en Púnica: “prueba de ello es que no lo investiga la Audiencia Nacional si no el Juzgado de Navalcarnero”.

El auto relativo a esta información expresa que “en relación a los hechos relativos a la concejal Ana Millán y su relación con la empresa Neverland, que si ofrecen indicios de posible delito que no se encontraría prescrito”. Explican desde el consistorio que el ‘si’ de este texto es condicional (sin tilde), y no un ‘sí’ afirmativo (con tilde), por lo que “cambia, y mucho, el sentido de la frase”.

Las mismas fuentes municipales han recordado que el pasado 25 de enero la Policía Judicial se personó en el Ayuntamiento de Arroyomolinos para requerir contratos y documentación de empresas que han trabajado para el Consistorio hace más de una década y que nada tiene que ver con Púnica.

Además, han aseverado que “se trata de un tema que vienen utilizando otros grupos políticos de manera recurrente para desprestigiar políticamente a la alcaldesa, Ana Millán”. “Es llamativo que los partidos de la oposición utilicen esta noticia para atacar, mientras sostienen y apoyan a alcaldesas condenadas con la inhabilitación”.

También han recordado que “tanto el personal del Ayuntamiento como la alcaldesa colaboraron en todo momento con las autoridades judiciales y facilitando su trabajo”.

Las mismas fuentes han asegurado que la alcaldesa “es la primera interesada en que prospere la investigación para aclarar este asunto y zanjarlo de manera definitiva”, y han recordado que “la propia alcaldesa desde el primer momento pidió declarar de manera voluntaria para aclarar lo antes posible la situación”

Por último, han recordado la presunción de inocencia: “la alcaldesa está siendo investigada, solicitamos se respete el trabajo del juzgado, pero también la presunción de inocencia de Ana Millán”.