Martínez-Almeida dice que "no hay motivos reales que justifiquen una moción por espionaje"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no contempla “en estos momentos” una moción de censura de Ciudadanos que le destrone como regidor, porque, además de que la vicealcaldesa, Begoña Villacís, lo ha descartado “completamente”, cree “objetivamente” que no hay “motivos reales” que lo “justifiquen” como consecuencia del presunto intento de espionaje.

Lo ha dicho Almeida en una entrevista en la COPE, en la que se le ha preguntado si descarta una moción de censura por parte de su socia de Gobierno.

“En estos momentos desde luego no lo contemplo, no lo contemplo porque Begoña Villacís, desde el primer momento, tanto en público como en privado, hablando conmigo, lo descartó completamente y creo que desde ese punto de vista podemos estar tranquilos de que no se va a producir esas moción de censura”, ha manifestado.

Y, además, “objetivamente pienso que como consecuencia de las informaciones aparecidas no hay motivos reales que pudieran justificar una moción de censura”, ha añadido en referencia al presunto intento de espionaje por parte de Génova, utilizando medios municipales, al entorno de Isabel Díaz Ayuso en relación a contratos públicos, algo que motivó la creación de una comisión de investigación que arrancará el próximo 28 de marzo.

El alcalde ha agradecido a la vicealcaldesa su postura, porque está "seguro" de que los grupos de la izquierda "estarían deseando" sacarle de la Alcaldía, y ella "no se ha prestado de ninguna manera a ese juego".

El Grupo Mixto, formado por tres ediles que se escindieron de Más Madrid y son próximos a la exalcaldesa Manuela Carmena, ha apelado en numerosas ocasiones al resto de formaciones, y especialmente a Villacís, para hacer realidad esa moción de censura tras las informaciones que se sucedieron sobre el presunto intento de espionaje a Ayuso.