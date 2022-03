Robles defiende el aumento del gasto en defensa como una inversión "en paz"

Archivado en:

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reivindicado este martes la necesidad de aumentar el gasto en defensa como una inversión "en paz" y la única manera de garantizar que se pueda gozar del resto de derechos.

"Hoy es Ucrania, mañana serán otros países", ha advertido Robles después de que tanto Unidas Podemos como otros aliados parlamentarios del Gobierno hayan mostrado su desacuerdo con el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de aumentar el gasto en defensa tras la invasión de Rusia.

En declaraciones a los medios tras un acto en el Ministerio, Robles ha sostenido que la posición de Sánchez es la que tiene "la inmensa mayoría" de la cuidadanía española y ha recordado que Ucrania está sufriendo una guerra "de enorme crueldad" y su población civil está siendo "masacrada".

Por tanto, ha insistido en que invertir en defensa es "trabajar por la paz". "Si no hay paz, no hay posibilidad de nada --ha explicado--. Si no hay una inversión en defensa nuestra paz será cada día más débil, la paz está seriamente comprometida en Ucrania, en Europa y en muchos países del mundo".

Con ello, ha reconocido que le causa "sorpresa" que el auento del presupuesto en defensa genere debate "en un momento tan terrible" como el actual, en el que no solo Ucrania está amenazada sino "toda la comunidad internacional".

"Los países democráticos, la comunidad internacional de valores, tenemos que una hacer apuesta por la defensa porque la defensa es paz con mayúsculas. Sin paz no hay otro derecho --ha insistido--. A veces desde despachos cómodos u oficinas cómodas no vivimos los dramas humanitarios que están viviendo muchas personas del mundo, el compromiso es apostar por la paz".

Además, ha confirmado que el apoyo a España será tanto humanitario como a través del envío de material defensivo y ofensivo a Ucrania, aunque ha evitado dar detalles por el "peligro" que estas entregan entrañan para todo el personal implicado. "España será siempre solidaria con los ciudadanos de Ucrania en todos los ámbitos, estamos apoyando una causa justa y trabajando de verdad con la paz", ha subrayado insistiendo en que se seguirá colaborando "dentro de las parámetros del derecho internacional y humanitario".