Sánchez, un hombre sin prisa

La espectacular subida de los precios de la energía que viene produciéndose desde el pasado mes de abril se está llevando por delante decenas de empresas, arruinando a miles de autónomos y empobreciendo a millones de hogares.

El alza se ha acelerado con la invasión de Ucrania por Rusia y ya no afecta únicamente a los precios de la energía, sino que está lastrando a sectores como el automóvil, el agroalimentario o la industria electrointensiva. Los ERTE, las paradas de producción, son de nuevo el pan nuestro de cada día en numerosas empresas de muchos sectores y millones de familias no pueden llenar el carro de la compra. La inflación puede acercarse este mes de marzo al 9% y muchos expertos no descartan que la veamos en dos dígitos. Por supuesto, las previsiones de crecimiento, que ya no era robusto, como nos decía Calviño, se han ido por el sumidero. ¡Cómo se verán de mal las cosas que incluso en Alemania sus institutos de previsión no descartan una recesión!

Con este panorama, muchos países de Europa han empezado a tomar medidas de rebaja de los impuestos que gravan la luz, el gas o los carburantes. Francia, Bélgica, Eslovenia, Rumanía no han esperado a ningún acuerdo y se han puesto manos a la obra. En España, sin embargo, según ha anunciado el presidente tenemos que esperar. Primero a que Sánchez se haga su gira por distintos países europeos. La idea es desligar el precio del gas del precio de la luz. Además, convertir a España en el centro europeo de regasificación, algo a lo que, hasta el lunes, se negaba la vicepresidenta del ramo. Parece que ha cambiado el discurso en este sentido, veremos cuándo y cómo.

Pero, lo que no es de recibo es que el presidente anunciara también que hasta el Consejo de Ministros del 29 de marzo no se va a adoptar ninguna medida de bajada de impuestos y de otras para mitigar los efectos de la crisis provocada por Putin, por la que arrastramos de su mala gestión económica durante la pandemia y de los fondos europeos que no estamos aprovechando para modernizar la Economía española. ¿En serio, hay que esperar 2 semanas más para que el Gobierno tenga un plan? Francia no ha tenido que pedir permiso a nadie para rebajar 15 céntimos el litro de gasolina y Bélgica, por ejemplo, reducirá al 6% el IVA del gas.

Hacienda ha logrado una recaudación extra por los altos precios de la energía, a pesar de haber bajado el IVA de la luz y haber suprimido el impuesto a la electricidad. También cuenta con los casi 3.000 millones de los derechos de emisión y, al parecer, le sobra el dinero para el Ministerio de Igualdad que, además de los 525 millones que ya tiene presupuestados, va a contar con otros 21.300 millones. Están en juego miles de puestos de trabajo y 3 puntos o más de PIB, cuando aún ni siquiera hemos recuperado la actividad prepandemia. El Gobierno debe actuar y debe hacerlo ya con un plan a corto, medio y largo plazo.