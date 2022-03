Toni Nadal: “A día de hoy Nadal es el máximo favorito para ganar Roland Garros”

Archivado en:

Son pocas las presentaciones que hay que hacer de nuestro protagonista, es uno de las caras más reconocidas del circuito del tenis ya que ha sido el entrenador de Rafa Nadal hasta el año 2017. Además, su relación no acaba ahí porque es su tío. Después de disfrutar de una de las finales más espectaculares de los últimos años, charlamos con él para hablar de lo que ocurrió y otros temas relevantes relacionados con el mundo del tenis.

Hola, Toni. Enhorabuena por lo que te toca

Bueno, me toca como tío y la verdad que estoy muy contento.

¿Las sensaciones antes del encuentro cuáles eran? ¿Por qué no ha sido un torneo fácil para Rafa?

Mi sensación antes del partido era buena, creía que Rafael podía ganar, se lo había dicho a la familia y a la prensa. Aunque sabía que el rival era el favorito, percibía que en una final mi sobrino era capaz de ganar.

¿Se llegó a dudar de la comparecencia de Rafa en Melbourne?

Sí, es que había ido todo mal, había tenido muy poca preparación y encima cuando empezó a entrenar pasó el covid, por lo cual hasta tres días antes no pudo volver a entrenar. Llegaba justísimo de preparación.

El partido se merece dos tipos de análisis, uno hasta el tercer set y otro a partir de ahí. ¿Qué cambió?

Yo creo que todo empezó a cambiar cuando terminó el primero, al principio salió nervioso y no jugó nada bien, pero a medida que fue transcurriendo el partido fue cambiando. En el segundo set igualó más el juego, se adelantó e incluso puedo ganarlo. A pesar de perderlo ya se veía que el partido estaba más igualado. En el tercero tuvo suerte, porque si Medvédev gana uno de aquellos puntos cruciales probablemente habría sido campeón, pero mi sobrino siguió luchando y terminó jugando a un gran nivel.

¿Es la final más exigente y complicada que ha vivido Rafa?

No, la del US Open en 2013 es superior o la de Wimbledon… Rafael ha vivido muchas finales contra Djokovic o contra Federer muy exigentes todas.

Nadal, Federer, Djokovic… ¿Crees que se repetirá esta conjunción de astros en una misma época?

Es difícil que se dé la circunstancia de que haya tres jugadores que sean de un nivel muy parecido y que estén tanto tiempo compitiendo por todo. Mi sobrino ha coincidido con Djokovic y con Federer 16 o 17 años. Es una barbaridad.

Una de las cosas que siempre se ha destacado de Rafa ha sido la educación, las formas, el saber estar, el respeto hacia sus rivales

A mi no me gustan las exageraciones, lo normal es saber ganar. Me sorprende lo otro. Lo normal es hacer las cosas bien. Por ejemplo, me sorprende en el mundo del fútbol cuando un rival se ríe de otro cuando le gana, no me cabe en la cabeza que pase esto entre profesionales. Esto es lo realmente sorprendente.

Aceptar la realidad esa es la clave del juego de Rafa y ahí eres el principal culpable

Entiendo que es mucho más difícil si no lo haces así. Cómo vas a avanzar mintiendo cada día a tu jugador. Evidentemente hay momentos que uno necesita que le des moral. También es verdad que yo me comportaba de esa manera con Rafael porque era muy bueno, si no lo hubiera sido le hubiera dado más moral. Él no lo necesitaba porque levantaba el trofeo en muchas ocasiones. En la vida tienes que aceptar las cosas, por ejemplo, que Federer tiene mejor saque que el mío, perfecto, entonces tendré que estar dispuesto a entrenar para mejorar. Siempre lo repito en la academia, si tú necesitas una hora para mejorar y yo necesito dos no pasa nada. Si estoy dispuesto a hacer las dos, vamos a ver quién gana. Al final estaremos en el mismo sitio.

¿La exigencia está mal vista en la actualidad?

Está mal vista, parece que cuando uno se quiere diferenciar está mal visto. Vas al colegio y nos tienen que nivelar por abajo, tienen que buscar casi el aprobado general y claro, esto al final crea en el subconsciente la idea que no es tan importante exigirse, pero la realidad es que la vida es exigencia. Para hacer las cosas bien no te queda más remedio que exigirte.

Siempre has dicho que la clave es jugar cada partido como si fuera el último. ¿Este es uno de los motivos por los que Rafa ha llegado a lo más alto?

Él ha llegado donde ha llegado porque tiene una gran capacidad técnica y mucha fuerza de voluntad. Cada partido lo ha jugado como si fuera una final. Cuando te acostumbras a entrenar con esta exigencia es normal que vayas avanzando, lo sorprendente es que la gente avance sin exigirse. Yo le decía a mi sobrino que golpease la pelota lo mejor que pudiese, si podía hacer un 10 diez por qué iba a hacer una 9; si podía mandar la pelota cerca de la línea no tenía sentido que la mandase al centro de la pista. Esta es la clave.

Decías que no firmabas que Rafa fuera como Albert Costa o Carlos Moyá ¿Ha llegado al tope?

Yo creo que puede llegar a más, a día de hoy es el máximo favorito para ganar Roland Garros. Dentro de cuatro meses no sé quién será el favorito, pero ahora mismo es Rafael.

Es Rafa Nadal el mejor deportista español de la historia

No tengo ni idea, pero para hablar de la historia hay que conocerla. Lo que tengo claro es que mi sobrino es de los mejores de la historia, eso seguro. ¿Qué número? Eso no lo sé. En Grand Slam es el mejor. A cualquier jugador que le preguntes si prefiere ganar tres Masters 1000 o un Grand Slam, te va a decir que un Grand Slam. De todos modos, creo que entre Djokovic, Federer y Rafael hay poca diferencia.

¿Cambiarías algo de tu etapa de entrenador?

Por supuesto, solo los muy tontos o los fanáticos seguirían haciendo lo mismo. Entiendo que hice cosas bien y cosas no muy bien.

¿Qué tenistas son el futuro del tenis?

Carlos Alcaraz tiene un gran futuro, está ya entre los mejores del mundo y Paula Badosa ha dado un salto este año y todavía tiene que dar otro pequeño salto más porque puede ser campeona de Grand Slam. El futuro está asegurado.

Entrevista publicada en el Periódico de Montegancedo Pozuelo.