Levy dice que el expediente a Ayuso es "irresponsable" y "nunca" debió abrirse

La presidenta del Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP, Andrea Levy, ha dicho que el expediente que se abrió a mediados de febrero a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "nunca" debió producirse, porque fue una "irresponsabilidad" jugar con su "honorabilidad" sin "pruebas" ni documentos.

Así lo ha aseverado Levy este martes en una entrevista en Onda Madrid, en la que ha sido preguntada acerca de si se sintió engañada por Pablo Casado y Teodoro García Egea con la apertura de ese expediente, al ostentar ella ese puesto orgánico.

“Bueno, era una función que me correspondía a mí, pero es verdad que me mantuvieron al margen tanto en la apertura como en el cierre. Yo intenté mantener mi responsabilidad de ser una cierta muralla china en ese sentido, un órgano independiente que si había algo que esclarecer, como parecía que decía el presidente de mi partido, pues tocaba esclarecerlo, pero en ningún caso se me dejó hacer función”, ha asegurado Levy.

A renglón seguido, ha subrayado que “ante la falta de evidencias, ante la falta de pruebas, de documentación, yo, una vez que hubo un nuevo presidente del órgano entre congresos más importante (COC, siglas del Comité Organizador del Congreso, cuya presidencia ostenta Esteban González Pons), decidí ese cierre del expediente a Isabel Díaz Ayuso”.

“Un expediente que, si me permite, nunca se debería haber abierto. Esto quiero dejarlo claro, porque si no hay pruebas, si no hay documentos, uno no puede jugar con la honorabilidad de una persona, en este caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de esta forma pública", ha dicho Levy.

La también delegada de Cultura, turismo y deporte en el Gobierno de la capital ha expresado su convencimiento de que "eso fue una irresponsabilidad y un error en la gestión de esa crisis que, en fin, la voladura la hemos visto en los últimos días”.

La dirección nacional del PP cerró formalmente el 1 de marzo el expediente abierto el 17 de febrero a Ayuso a raíz de la investigación por un contrato del que se benefició su hermano, que desembocó en la crisis de la formación que acabó con la etapa de Pablo Casado al frente de las siglas.

El cierre del expediente, que firmó Levy, se produjo el mismo día en que la Junta Directiva del partido convocó el congreso que elegirá al sucesor de Casado, Alberto Núñez Feijóo, los días 1 y 2 de abril próximo en Sevilla.