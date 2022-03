Consejos para afrontar el examen tipo test de Correos

Archivado en:

Trabajar en Correos es una salida laboral que contemplan miles de personas en España.

Ante el panorama de inestabilidad y precariedad laboral que impera en estos días, poder contar con un puesto de trabajo fijo es una buena alternativa y eso es justo lo que Correos ofrece.

Pero para poder acceder a un puesto de trabajo en esta empresa pública es necesario superar un examen de acceso y hacerlo con buena nota. A la hora de asignar las plazas también cuentan otra serie de factores como tener un nivel certificado de idiomas o disponer del carnet de moto, pero el principal baremo y el más importante es aprobar el examen de Correos.

A pesar de que el temario no entraña una gran dificultad, sí que es necesario dedicarle tiempo al estudio, ya que es muy complicado que alguien que no se haya preparado el examen lo suficientemente bien pueda aprobarlo.

Consejos para hacer un buen examen de Correos

Una vez que le hayas dedicado tiempo al estudio –cuanto más, mejor– puedes seguir estos consejos para afrontar el test de Correos con más garantías de éxito.

Apúntate a una academia

La mejor manera de enfrentarte a un test del examen de Correos es apuntándote a una academia. Estos centros de estudio son expertos en preparar a los alumnos en este tipo de pruebas y te ayudarán de la siguiente manera:

- Temario: te facilitarán todo el temario, aunque este también lo tienes disponible online.

- Orientación: te indicarán a qué puntos del temario deberás dedicarle más esfuerzo y cuáles son los menos relevantes.

- Resolución de dudas: a medida que avances en el estudio, te despejarán todas las dudas que te puedan surgir.

- Consejos útiles con los que hacer el examen.

- Material para profundizar en tus conocimientos.

Realiza simulacros de exámenes

Hacer exámenes de prueba te va a ser de gran ayuda. En primer lugar, porque te va a servir para repasar y afianzar conceptos. Y, en segundo lugar, porque vas a saber qué tipo de preguntas vas a tener enfrente el día del examen. Cuantos más simulacros de examen completes, mejor para ti.

Lee detenidamente el examen

La comprensión lectora es fundamental para aprobar. Lee detenidamente las preguntas y las respuestas asegurándote de que comprendes cada enunciado para que no los confundas. A veces, los fallos llegan por no haber leído bien el examen y no por falta de conocimientos.

Controla el tiempo

Los candidatos disponen de 110 minutos para completar el examen que consta de 110 preguntas, 90 relacionadas con el temario que deberás estudiar, 10 que son un test psicotécnico para valorar otro tipo de habilidades y otras 10 de reserva, por si se anula alguna de las del examen.

Tendrás tiempo para leer con atención las preguntas y las respuestas, pero si te atascas en una, mejor será que lo anotes, que continúes y ya volverás a esas preguntas cuando hayas llegado al final.

Ponte a prueba

El examen es tipo test, con cuatro posibles respuestas –de las que solo una será la correcta– para cada pregunta. Cuando leas y hayas entendido cada pregunta, intenta responder mentalmente antes de leer las respuestas. Si conoces la respuesta, te será mucho más fácil identificar la opción correcta y acertar.